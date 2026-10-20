Tin sáng 20/10: Bão Champi ít có khả năng vào Biển Đông; TP.HCM có 2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên

Bão Champi có cường độ rất mạnh tác động đến nước ta thế nào?

Theo SK&ĐS, chiều ngày 19/10, ông Vũ Anh Tuấn, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17 trong những ngày tới. Bão ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông nhưng có thể gây gió mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, siêu bão Champi chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 17, giật trên cấp 17. Cường độ này có thể được duy trì đến khoảng ngày 22/10. Từ chiều và đêm 22/10, siêu bão có xu hướng giảm dần cường độ và có khả năng đổi hướng. Theo dự báo hiện tại, siêu bão Champi ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày 20/10, ông Vũ Anh Tuấn cho biết, trong ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Gia Lai chủ yếu có thời tiết nắng ráo. Trong khi đó, khu vực phía Đông các tỉnh Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xác suất bão đi vào khu vực đông bắc Biển Đông dưới 10%. Nguồn: VNDMS

TPHCM có 2.462 cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên sau sắp xếp

Theo Giáo dục & Thời đại, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có báo cáo về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM. Trong đó, toàn thành phố giảm hơn 2.700 cán bộ quản lý trường học, trong đó có 2.462 người chuyển xuống làm giáo viên.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM, sau sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 2.188 cơ sở xuống 1.486 cơ sở (giảm 702 đơn vị so với thời điểm ngày 1/7/2025).

Về nhân sự, báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, số lượng hiệu trưởng, hiệu phó giảm 2.745 vị trí (từ 5.874 xuống 3.129 người) sau sắp xếp cơ sở giáo dục. Trong đó, số người chuyển sang làm giáo viên, đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học là 2.462 người.

(Ảnh minh họa)

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 người phải chuyển viện

Theo Nhà báo và Công luận, Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 người nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong số này, 6 người được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sống ở khu vực lân cận. Nhiều người được đưa đến bệnh viện trong thời gian ngắn, khiến công tác cấp cứu phải triển khai khẩn trương.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín Nguyễn Văn Cường cho biết, sau khi được thăm khám và phân loại, những trường hợp có tình trạng nhẹ đã được cho về theo đánh giá của bác sĩ. Sáu trường hợp được chuyển viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, bảo đảm các trường hợp được tiếp nhận và xử trí kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ việc, loại khí nghi gây ngộ độc và tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân chưa được làm rõ. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật khi có kết quả xác minh từ cơ quan chức năng và các cơ sở y tế liên quan.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã huy động bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị để tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ nguy hiểm của từng trường hợp, từ đó đưa ra hướng xử trí phù hợp. (Ảnh minh hoạ)

Khởi tố 10 thanh thiếu niên mang phóng lợn, vỏ chai bia hỗn chiến lúc rạng sáng

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào ngày 14/10/2026 vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Trưởng Công an xã Bình Tuyền đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Tuyền để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, sự việc bắt nguồn từ khoảng 23h30' ngày 17/7/2026, khi N.T.G (sinh năm 2010, trú tại phường Xuân Hòa) gọi điện rủ N.V.M (sinh năm 2008), N.Đ.T.L (sinh năm 2010) cùng 11 thanh thiếu niên khác ở khu vực Phúc Yên tụ tập. Nhóm này chuẩn bị sẵn 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét với mục đích đi tìm, gây sự với những người đi đường mà chúng cho là "ngứa mắt".

Trong quá trình di chuyển, N.V.M phát hiện N.T.D (sinh năm 2009, trú tại xã Bình Tuyền) đang livestream trên nền tảng TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí. Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại thách thức và hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Bình Tuyền để giải quyết. (Xem thêm tin tại đây)

10 đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Lật tẩy đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phạm Văn Nguyên (SN 1985), Hoàng Thị Tập (SN 1982) cùng các đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/2/2026, Phạm Văn Nguyên và vợ là Hoàng Thị Tập, cùng trú tại khu An Biên 1, phường Hoành Bồ, nhận được yêu cầu từ một người đàn ông tên Tuân qua ứng dụng Telegram về việc đón nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ để đưa về nước trái phép.

Theo thỏa thuận, vợ chồng Nguyên đến khu vực gầm cầu thuộc phường Việt Hưng và khu vực cầu Tình Yêu, phường Hoành Bồ để đón 17 người Trung Quốc, đưa về nhà chờ bố trí phương tiện di chuyển đến khu vực biên giới.

Các đối tượng Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Nguyên, Lữ Đăng Thắng và Hoàng Thị Tập (từ trái qua phải). Ảnh: CAQN

Sau khi đưa số người trên về nhà thì có 3 người Trung Quốc đã bỏ đi và được Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Hải Ninh), Lữ Đăng Thắng (SN 1983, trú phường Việt Hưng) và Nguyễn Duy Hùng (SN 1988, trú phường Móng Cái 3) đưa đến nhà nghỉ Minh Hồng (số 20 Tuệ Tĩnh, phường Móng Cái 2) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trước khi bị phát hiện, Phạm Văn Nguyên và Hoàng Thị Tập đã thực hiện thêm 5 vụ vào các ngày 26/1, 10/2, 15/2, 20/2 và 22/2/2026, tổ chức đưa tổng cộng 27 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép, thu lợi 25 triệu đồng.











