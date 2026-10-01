Tin sáng 1/10: Bắc Bộ đón hai đợt không khí lạnh; Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc trong thời gian tới

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nền nhiệt trong ngày 1-2/10 tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm khoảng 2-4 độ C so với trước đó.

Khoảng từ đêm 4-5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có sự thay đổi rõ rệt, mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống.

Từ đêm 5 và 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 1/10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mây, có mưa rào và dông. Mức nhiệt giảm xuống còn 32 độ. Từ ngày 2/10, trời có nắng trở lại, tuy nhiên mức nhiệt vẫn duy trì 32 độ. Từ ngày 4/10, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh thứ 2 tràn về, nhiệt độ Hà Nội mát lạnh.

Theo dự báo thời tiết do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc sẽ có mưa dông. Ảnh: SKĐS

Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Theo Tiền phong, thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh. Nhà trường cũng không được giao cho ban đại diện thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý, tài chính và chuyên môn của trường. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55 năm 2011.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tư mới đề ra nguyên tắc hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh là phối hợp với nhà trường và cha mẹ học sinh trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho trẻ.

Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giữa gia đình, nhà trường phải thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo tự nguyện, không làm phát sinh các khoản đóng góp bắt buộc hoặc nghĩa vụ tài chính trái quy định.

Sau lễ khai giảng năm học mới, các lớp tổ chức họp phụ huynh trong đó thường thông báo các khoản thu quỹ đầu năm.

Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm

Ngày 30/9/2026, UBND TP. Hà Nội chính thức ban hành Công văn số 4996/UBND-NC, chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thủ tục hành chính công.

UBND Thành phố nhấn mạnh, mô hình thí điểm hoàn toàn không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết cũng như trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

Đối tượng áp dụng: Trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội.

Trẻ phải có Giấy chứng sinh cùng các dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định; thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/phường trên địa bàn Thủ đô.

Trường hợp loại trừ không thực hiện thí điểm đối với các trường hợp mang thai hộ hoặc hồ sơ có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Ngày 30/9, UBND TP. Hà Nội vừa chính thức chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Theo báo Nhân dân, ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (sinh năm 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD. Cụ thể: Do có nhu cầu đổi ngoại tệ, trước đó ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Trưa cùng ngày, Quân đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình. Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, đến Khánh Hòa để lẩn trốn.

Ngay khi xác định được nơi đối tượng ẩn náu, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử Tổ công tác tinh nhuệ phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Trần Văn Quân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó vào tối 25/9, đối tượng T.V.C (sinh năm 1987, thường trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) phát hiện các cháu nhỏ đang tập trung vui chơi Trung thu.

Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C đã tiếp cận hai cháu nhỏ gồm cháu L.V.K (sinh năm 2013) và cháu L.N.M (sinh năm 2012), sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các nạn nhân.

Căn cứ vào kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với T.V.C.

Đối tượng T.V.C tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.C về hành vi có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.