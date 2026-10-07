Tin sáng 7/10: Miền Trung tiếp tục mưa lớn; bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước nhà kèm lá thư 'người mẹ bất hạnh'

Mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 và 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng TP. Huế và TP. Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền Trung. Ảnh TL

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các khoản thu sai quy định tại trường học

Theo VOV, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2026 của UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa thông tin, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố, Sở đã ban hành nhiều văn bản ngay từ đầu năm học nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, bà Trần Lưu Hoa nêu rõ.

Trong tháng 10-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa thông tin tại cuộc họp báo.

Bé gái sơ sinh bị bỏ lại trước nhà, kèm lá thư 'người mẹ bất hạnh'

Ngày 6/10, UBND xã Kim Liên, Nghệ An cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 18h30 ngày 5/10, chị Bùi Mai Hương, trú xã Kim Liên, đi từ nhà ông L.D.S. (54 tuổi, trú xóm Tân Lĩnh, xã Kim Liên) ra phát hiện một chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng. Vợ chồng ông S. cùng một số người hàng xóm chạy ra kiểm tra. Mở chiếc giỏ bất ngờ phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cùng một số vật dụng như quần áo, tã, khăn và sữa bột.

Trong giỏ có một tờ giấy được ký tên "người mẹ bất hạnh" với nội dung "vì hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra con mà không đủ điều kiện nuôi con. Ai nhặt được cháu xin thương xót sinh mệnh kém may mắn này".

Theo UBND xã Kim Liên, trong thời gian chờ thông báo tìm thân nhân và xác minh, địa phương tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông S. chăm sóc. UBND xã Kim Liên đang tiếp tục thông báo tìm thân nhân của bé gái và xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc.

Bé gái khoảng vài ngày tuổi được phát hiện bị bỏ lại trước cổng nhà dân. Ảnh: Mai Hương

Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngày 6/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ.

Vào ngày 18/9/2026, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đồng thời 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh. Các cơ sở này do Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật vi phạm, bao gồm: 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… trong khi thực tế hàng hóa được thu mua và đóng gói tại Việt Nam. (Xem thêm tin tại đây)

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Nguyễn Đức Anh - đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên án tử hình

Liên quan vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo TTXVN, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh nghe toà tuyên án. Ảnh: Cand.vn

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Anh và chị P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3/9/2026, sau khi vào được nhà anh Q, Đức Anh đã đuổi đâm anh Q (qua giám định, anh Q bị thương tích 76%), vợ và 2 người con của anh này đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Tin sáng 1/10: Bắc Bộ đón hai đợt không khí lạnh; Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh GĐXH - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 10, miền Bắc sẽ liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh.











