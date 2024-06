Tin sáng 24/6: Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%; Mẫu thẻ căn cước áp dụng từ 1/7 có điểm gì mới?

Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng 6%

Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện đầy đủ 2 nội dung cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024); quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025). Tiền Phong đưa tin.



Giờ làm việc của công nhân may.

Việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong khu vực công được thực hiện theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương. Chính phủ đề xuất được giao hoàn thiện chế độ nâng lương, bổ sung chế độ tiền thưởng, quy định nguồn kinh phí thực hiện. Giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024 (chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay).

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, xin ý kiến Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát lại toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chính phủ cũng xin ý kiến về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 theo hướng tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng…

Chính phủ cũng đề xuất cho mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế. Các nội dung này được Chính phủ đề nghị đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Mẫu thẻ căn cước áp dụng từ 1/7 có điểm gì mới?

Bộ Công an vừa ban hành thông tư 16/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước. Thông tư có hiệu lực kể từ 1/7, cùng thời điểm với luật Căn cước.



Mặt trước của thẻ căn cước cấp cho người từ đủ 6 tuổi trở lên

Theo quy định tại thông tư, mẫu thẻ mới sẽ có tên là căn cước, thay cho căn cước công dân như hiện nay, nhằm phù hợp với quy định tại luật Căn cước (thay thế cho luật Căn cước công dân). Tờ Thanh Niên đưa tin.

Về kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, một số thông tin in trên mặt thẻ căn cước sẽ có thay đổi.

Trong đó, dòng chữ "căn cước công dân" đổi thành "căn cước". Mục "quê quán" đổi thành "nơi đăng ký khai sinh", "nơi thường trú" đổi thành "nơi cư trú". Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ "Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội" thành "Bộ Công an".

Theo quy định mới, trẻ dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu

Đặc biệt, theo đề xuất của Bộ Công an, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải.

Hai mục thông tin về "nơi đăng ký khai sinh" và "nơi cư trú" sẽ được chuyển sang mặt sau của thẻ căn cước, thay vì mặt trước của thẻ như hiện hành. Thời điểm cấp và thời điểm hết hạn của thẻ cũng được chuyển hết sang mặt sau, dễ theo dõi hơn.

Tương tự, mã QR code cũng được chuyển sang mặt sau của thẻ, thay vì mặt trước như hiện nay. Mã QR code này bao gồm các thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước; số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có); họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi).

Với việc áp dụng mẫu thẻ căn cước mới kể từ 1/7, những thẻ căn cước công dân đã cấp trước thời điểm này có phải làm lại?

Theo quy định tại luật Căn cước, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước thì được cấp thẻ mới.

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Khoảng 13h30 chiều 22/6, một số người dân phát hiện người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát 47P5-14XX đến cầu 14 nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, địa bàn xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để lại xe trên cầu rồi không thấy đâu. Thông tin trên VOV.

Thẻ căn cước công dân và thư tuyệt mệnh người đàn ông để lại.

Vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoà Phú phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm.

Xe máy người đàn ông để lại trên cầu 14 nối hai tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông, địa bàn xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mọi người mở cốp xe máy người đàn ông để lại, tìm thấy một căn cước công dân tên Bùi Đức Linh, sinh ngày 10/06/1989, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; thường trú Tổ dân phố 9, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; một điện thoạt di động và lá thư tuyệt mệnh.

Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm chủ nhân chiếc xe máy và bức thư tuyệt mệnh.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn, nguy cơ ngập úng cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết: Lượng mưa tính từ 00h đến 14h ngày 23/6 có nơi trên 50mm như Đầm Hà (Quảng Ninh) 83.6mm, Hải Đường (Nam Định) 72.2mm, Minh Hợp (Nghệ An) 59.8mm, Nông Cống (Thanh Hóa) 59.6mm, Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 59.4mm, Mô Rai (Kon Tum) 64.6mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 24/6 đến ngày 26/6, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Tại Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến thời gian này từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Tại Bắc Trung bộ, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa rất lớn.

Thủ đô Hà Nội dự báo từ đêm 24 - 26/6 có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Ngoài ra, dông lốc có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Dự báo trong hai ngày 24-25/6, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hành động "10 điểm không có nhưng" của CSGT một tỉnh vùng cao

Tặng hoa cho phụ nữ trên đường, tặng hoa cho nữ lao công làm đêm, rửa xe gây quỹ tiếp sức mùa thi... là những hình ảnh đẹp, gây ấn tượng mạnh và được cộng đồng mạng khen ngợi là "10 điểm không có nhưng" của lực lượng CSGT tỉnh này trong thời gian gần đây. Tờ Lao Động đưa tin.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều người trong bộ cảnh phục vàng đặc trưng của CSGT tự tay rửa xe nhằm gây quỹ tiếp sức mùa thi đã gây cảm kích lớn từ công luận. Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, những hình ảnh trên là của các cán bộ - chiến sĩ Phòng CSGT tỉnh Yên Bái.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa nêu trên Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái cũng lồng ghép tuyên truyền cho lái xe về pháp luật giao thông đường bộ, nhất là việc không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không chạy quá tốc độ quy định…

Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Thế Nam - Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT tỉnh Yên Bái thì chương trình đã nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng CSGT, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhân dân trên địa bàn. Sau một ngày triển khai, chương trình đã nhận được gần 2 triệu đồng và 10 thùng nước lọc.

Trước đó, với mong muốn truyền tải thông điệp yêu thương nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8/3/2024, trong lúc tuần tra trên đường, nhiều chiến sĩ CSGT thuộc Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) cũng mua hoa và nước uống tặng cho những phụ nữ vùng cao tham gia giao thông.