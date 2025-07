Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025

Sáng 4/7/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Hành trình và Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: "Hành trình "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 sẽ là một chiến dịch truyền cảm hứng, một phong trào sâu rộng để chúng ta cùng nhau tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những câu chuyện tử tế, những hành động dũng cảm, những sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống".

Quang cảnh buổi họp báo

Nhìn lại năm 2024, 20 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh với nhiều câu chuyện sống đẹp đầy cảm xúc. Tiêu biểu như anh Nguyễn Ngọc Lương – người dẫn dắt câu lạc bộ "Sài Gòn Xanh" với hành trình trả lại màu xanh cho những dòng kênh, góc phố; doanh nhân công nghệ trẻ Lê Yên Thanh – người góp phần khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ toàn cầu; hay Rapper Double2T – nghệ sĩ trẻ dùng chính âm nhạc của mình để thực hiện dự án "Đánh cắp mặt trời", mang ánh sáng điện về với những bản làng còn nhiều khó khăn.

"Họ là minh chứng sống động cho thấy thanh niên Việt Nam hôm nay đang kế thừa và làm phong phú thêm giá trị truyền thống dân tộc bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần hội nhập", anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Với mục tiêu tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có nghĩa cử cao đẹp, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" hướng đến các bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước có độ tuổi từ 16–30, cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chuyên trách và không chuyên trách có độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi. Đặc biệt, những cá nhân từng đạt giải vẫn có thể được xét chọn nếu tiếp tục đáp ứng các tiêu chí.

Ban Tổ chức kỳ vọng thông qua Hành trình "Thanh niên sống đẹp" năm nay sẽ khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời đại mới. "Đừng chỉ ngưỡng mộ những tấm gương sống đẹp, hãy trở thành một phần của hành trình ấy", anh Lâm nhắn nhủ.

Ban tổ chức cho biết, Hành trình 'Thanh niên sống đẹp năm 2025 diễn ra từ tháng 7 - 10/2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Diễn ra từ tháng 7 - 10/2025, Hành trình ‘Thanh niên sống đẹp’ năm nay có chuỗi hoạt động thiết thực: Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội"; Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao"; Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội"; Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế"; Hành trình "Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực giảng dạy". Đặc biệt, chương trình Gala "Thanh niên sống đẹp" dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2025 tại Hà Nội.

Sau 8 năm tổ chức, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã tuyên dương 192 cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực như: học tập, lao động sản xuất, tình nguyện, quốc phòng, công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế, văn hóa – nghệ thuật, thể thao, từ thiện xã hội…

Năm nay, 20 cá nhân tiếp theo sẽ được vinh danh, mỗi người nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Các cá nhân không được Hội đồng xét chọn, Cơ quan thường trực ủy quyền cho các đơn vị giới thiệu chủ động có hình thức tuyên dương, khen thưởng phù hợp.