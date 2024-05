Tin sáng 3/5: Thông tin mới vụ tạt sơn 7 ô tô ở Hà Nội; Mưa dông 'đánh bay' nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay và ngày mai (4/5), ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 4-5, khu Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 5-5, nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc.

Trong 10 ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều tối và đêm. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều và tối với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 10 ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.

Do vậy trong khoảng thời gian này, thời tiết ở khu vực này không quá oi nóng.

Cụ thể tại Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An thời tiết 10 ngày tới, phổ biến trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động 25 - 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao trong mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cung theo dự báo của cơ quan khí tượng, đêm 2/5 và ngày 3/5, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thủ phạm vụ 7 ô tô bị tạt sơn

Liên quan đến vụ 7 ô tô tại khuôn viên chung cư bị tạt sơn đỏ, chia sẻ trên Vietnamnet, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được manh mối của vụ việc, đang tập trung làm rõ, truy bắt đối tượng liên quan.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh hàng loạt ô tô tại khuôn viên khu chung cư ở Hà Nội bị tạt sơn đỏ. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ghi nhận, tại khu vực tòa nhà NƠ 14C - NƠ 16C thuộc khu đô thị Định Công, nằm sâu trong phố Trần Điền (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau khi 7 ô tô bị tạt sơn vào đêm 21/4, đến rạng sáng 22/4, số xe trên đã được di chuyển đi nơi khác.

Tuy nhiên, tại hiện trường vẫn còn những dấu vết sơn trên vỉa hè khuôn viên chung cư. Ở 2 tòa chung cư nêu trên cũng còn khá nhiều ô tô đỗ trong khuôn viên.

Ô tô bị tạt sơn đỏ. Ảnh: Vietnamnet

Tiếp xúc với các hộ dân nơi đây, nhiều người cho biết, những ô tô bị tạt sơn đều không đỗ dưới lòng đường mà để ở trong khuôn viên chung cư của khu đô thị, không ảnh hưởng gì đến ùn tắc giao thông hay mất an ninh trật tự.

Bà N.V.V. (50 tuổi, ở chung cư NƠ 14C, nơi có 4 xe ô tô bị tạt sơn) cho biết, thời điểm xảy ra việc tạt sơn vào ô tô là lúc trời mưa rất to, nhiều cư dân và người trông giữ xe không ai hay biết.

Khi xem camera an ninh thì thấy một người đàn ông mặc áo mưa, bịt khẩu trang, đội mũ kín mít, nên cư dân không nhận diện được đối tượng.

Còn ông T.V.T. (56 tuổi, bảo vệ tòa nhà chung cư NƠ 16C) cho biết, khu vực này có 3 xe bị tạt sơn, đều đỗ trong khuôn viên của chung cư NƠ 16C, không đỗ dưới lòng đường.

Theo ông T.V.T, tại khuôn viên chung cư này không có người trông giữ xe nhưng cũng không cấm các cư dân ở đây đỗ ô tô.

Thông tin được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong bản tin dự báo khí hậu trên phạm vi toàn quốc trong tháng 5.

Phân tích và đánh giá thời tiết giai đoạn vừa qua, cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng trong ngày 26-30/4 xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nền nhiệt 39-42 độ C, có nơi trên 43 độ C.

"Cả nước đã ghi nhận nhiều trạm có giá trị nhiệt độ cao nhất ngày, vượt giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4, có nơi còn cao hơn giá trị cao nhất năm từng quan trắc được", cơ quan khí tượng nhận định.

Thống kê cho thấy cả nước có 110 điểm quan trắc tại 51 tỉnh, thành phố có nắng nóng kỷ lục trong tháng 4.

Trong đó, hầu hết địa phương tại miền Bắc ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị lịch sử vào ngày 27/4 với mức nhiệt dao động 38-41 độ C.

Thống kê cho thấy cả nước có 110 điểm quan trắc tại 51 tỉnh, thành phố có nắng nóng kỷ lục trong tháng 4. Ảnh minh hoạ

Tại Hà Nội, đồng loạt 5 điểm quan trắc (Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông) cho mức nhiệt dao động 40,5-41,2 độ C, vượt xa kỷ lục nhiệt độ cao nhất tháng 4 từng được thiết lập vào năm 1998, 1996, 2015 và 2019.

Với miền Trung, kỷ lục nhiệt độ cũng được thiết lập chủ yếu vào các ngày 23/4 và 25-30/4, ở các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định.

Riêng tại Đông Hà (Quảng Trị), mức nhiệt 44 độ C vào ngày 28/4 vượt kỷ lục 42,1 độ C ghi nhận vào tháng 4/1980 và tiệm cận mức nhiệt lịch sử của cả nước tại Tương Dương (Nghệ An) là 44,2 độ C hồi tháng 5/2023.

Tây Nguyên có 3 điểm ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử tháng 4 gồm: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất 38-38,9 độ C vào ngày 27-29/4.

Với Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất trong tháng tập trung vào ngày 9/4 và 14-16/4. Các tỉnh, thành phố có trạm quan trắc ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có trong cùng kỳ tháng 4 gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Tháp.

Tổng kết lại, chuyên gia đánh giá trong tháng 4, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn 2-4 độ C so với cùng kỳ nhiều năm, có nơi cao hơn trên 4 độ C. Các khu vực khác cao hơn 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên cao hơn 3 độ C.

Ngày 27/4 là thời điểm xác lập nhiều kỷ lục nhất về nhiệt độ, khi nắng nóng gay gắt và cực kỳ gay gắt lan rộng khắp cả nước. Chuyên gia đánh giá đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, cả nước trải qua một kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với thời tiết "đặc biệt" như vậy.

Ngoài nắng nóng, nhiều nơi cũng ghi nhận thiên tai dông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá trong tháng 4. Các hiện tượng này gây ra thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường.

Chiều 2/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung liên quan đến vụ ngộ độc sau ăn bánh mì trên địa bàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cục nhận được thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai về việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, khiến 328 người nhập viện.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Hoàn

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc theo quy định, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, nếu phát hiện có sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến. Tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực theo quy định.

Trước đó, tối 1/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết đã tiếp nhận và đang điều trị cho nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn, tiêu chảy, sốt, đau bụng... Qua điều tra ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì thịt tại một cơ sở bánh mì trên địa bàn phường Xuân Bình, TP Long Khánh trong khoảng thời gian từ 15-19h ngày 30.4.

Theo báo cáo của chủ cơ sở, ngày 30./, tiệm bánh mì có phục vụ 1.100 ổ bánh mì (sáng là 500 ổ; chiều là 600 ổ).

Chiều ngày 2/5, đã hoàn tất việc lấy mẫu và đã chuyển lên TPHCM kiểm nghiệm. Cơ sở bánh mì đã đóng cửa từ ngày 1/5. UBND TP Long Khánh đang chỉ đạo các cơ quan điều tra làm rõ sự việc.

Tối 2/5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết vừa có báo cáo gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế TP Thủ Đức liên quan vụ việc 15 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại 4 trường tiểu học trên địa bàn.

Theo đó, 9 giờ cùng ngày, 15 học sinh của 4 trường tiểu học: Thạnh Mỹ Lợi (8 em), Bình Trưng Đông (3 em), Nguyễn Văn Trỗi (1 em), Nguyễn Thế Vinh (1 em) và 2 em chưa rõ học trường nào đã được đưa đến nhập viện.

Trước khi nhập viện, các em đã ăn sushi, một số em ăn bánh mì. Sau khi ăn, các em đều xuất hiện triệu chứng ói, sốt nên được nhập viện cấp cứu.

Các học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Các bác sĩ đã xử trí truyền dịch, kháng sinh. Hiện tại, hầu hết các em đều có sinh hiệu ổn, giảm ói nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi.

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo của một số người bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo và yêu cầu được tính lãi suất trên số tiền mà họ bị chiếm đoạt.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, chiều 27/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh) 36 tháng tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 24 tháng tù.

HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng thông qua bị cáo Việt là cấp dưới cũng là con đẻ của mình để chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhằm huy động vốn lấy tiền.

Bị cáo đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư nộp để mua trái phiếu không đúng mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Vì vậy bị cáo Dũng bị xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Hoàng Việt có vai trò là người giúp sức tích cực, nhưng có thái độ thành khẩn, tích cực hợp tác với CQĐT và hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Đỗ Anh Dũng.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.