Tin sáng 6/10: Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn; Tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc

Xử phạt tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc

Theo Vietnamnet, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách 16 chỗ BKS 78B-009.33 với 2 lỗi đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định và không có giấy phép lái xe.

Tài xế xe khách 16 chỗ trải chăn ngủ ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: CSGT Đội 6

Theo thông tin ban đầu, lúc 4h55 cùng ngày, lực lượng CSGT tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phát hiện phương tiện trên đang đỗ tại Km178+900 (đoạn qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Sau đó, lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra thì phát hiện tài xế N.S. (SN 1966, ngụ tỉnh Phú Yên) đang nằm ngủ phía trước xe khách 16 chỗ.

Tại hiện trường, ông S. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội 6 đã lập biên bản ông S. đối với 2 lỗi trên, đồng thời tạm giữ xe khách BKS 78B-009.33.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối bà P.N. (SN 1966, ngụ TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) là chủ phương tiện với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Bỏ quy định người dân được giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình

Bộ Công an mới ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11.

Theo thông tư mới, tại điểm c khoản 1 Điều 5, nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy so với quy định trước đây, nội dung công khai "trang phục, số hiệu công an nhân dân" đã được loại bỏ.

So với quy định trước đây, hình thức giám sát của nhân dân thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình đã được loại bỏ. Ảnh minh hoạ: VTC News

Ngoài ra, tại Điều 11, quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được thay đổi. Theo quy định mới, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau:

Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình giám sát phải đảm bảo: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy so với quy định trước đây, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình đã được loại bỏ.

Trước đó, Bộ Công an nhận định việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định. Có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông.

Bên cạnh đó, các trường hợp chống đối còn lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn

Thông tin trên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã giao cho Thanh tra Sở và các phòng ban vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, điều chưa ổn nằm ở việc Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức thi và sau đó phúc khảo. Hiện nay, Sở đang yêu cầu kiểm tra lại các khâu giới thiệu đội tuyển của trường này xem như thế nào và sẽ sớm có kết quả.

Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh: Xuân Hùng

Trước đó, ngày 7-8/9/2024, Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức thi chọn đội tuyển cấp trường trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh để chọn đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Tuy nhiên, ngày 13/9/2024, Trường THPT chuyên Lam Sơn mới có văn bản đề xuất Sở GD&ĐT cho phép tăng chỉ tiêu từ 15 học sinh lên 20. Ngày 18/9/2024, Sở GD&ĐT có công văn đồng ý với đề xuất của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Phản ánh tới Báo Lao Động, phụ huynh học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn rất bức xúc, cho rằng cách làm việc như vậy của Trường THPT chuyên Lam Sơn là không đúng quy trình đối với một kỳ thi quan trọng.

Đáng chú ý, tại bảng công bố điểm của 34 học sinh tham gia thi môn toán, học sinh L.V.A.Đ được 12.0 điểm, xếp thứ 22 toàn trường, nhưng sau đó, học sinh này được nâng thêm 1,5 điểm, vươn lên xếp thứ 20/20, đồng nghĩa với việc được chọn vào đội tuyển trong khi học sinh này không viết đơn phúc khảo.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, sở dĩ trường có văn bản xin tăng chỉ tiêu vì năm nay nhà trường có 2 lớp chuyên toán với 70 học sinh, nhà trường muốn tạo điều kiện cho nhiều học sinh có cơ hội cọ xát, cơ hội vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Miền Bắc nắng hanh kéo dài và dự báo thời tiết nhiều ngày tới

Nhận định thời tiết từ đêm 6/10 đến ngày 14/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Từ khoảng 10-11/10, khu vực này mưa vài nơi.

Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 6/10 đến ngày 8/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội: Từ 6-10/10 không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Ngày 11/10: có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng nhẹ.

Ngoài ra, từ 6 -11/10, khu vực Bắc Biển Đông sóng dao động trong khoảng 1,5-3,5m, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, từ 5-6/10, sóng dao động từ 1,5-3m, biển động; từ 7/10, độ cao sóng giảm dần, dao động trong khoảng 1-2m. Các khu vực khác sóng phổ biến nhỏ hơn 2m.

Xảy ra động đất 4,1 độ richter ở Kon Tum

Vào 17h06 ngày 5/10, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đo được trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Sau đó hơn 1 phút, một trận động đất khác có độ lớn 3,5 độ richter cũng xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,890 độ vĩ Bắc, 108.197 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 17h32 cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu 8,1km tiếp tục xảy ra tại vị trí trên.

Vị trí động đất xảy ra ở huyện huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

"Cả 3 trận động đất đều được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai là 0", đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước đó, trong ngày 28/7, tại địa bàn huyện Kon Plông xảy ra trận động đất với độ lớn 5 độ richter, rủi ro thiên tai cấp độ 2. Đây là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực. Trận động đất này đã làm một số trụ sở cơ quan đơn vị và nhà dân bị bong tróc gạch ốp lát. Người dân các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung cảm nhận được dư chấn, rung lắc.

