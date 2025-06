Tin sáng 6/6: Nhiều nơi có mưa rào vào chiều tối và đêm; Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học

Nhiều nơi có mưa rào vào chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm 5/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ngày 7/6 khu vực đồng bằng và trung du khả năng có nắng nóng diện rộng.

Cùng thời điểm, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ ngày 7/6 khả năng có nắng nóng diện rộng. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều 7/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 7/6 đến ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; từ đêm 8-9/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm); ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 08/6 khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng diện rộng.

Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng ngày 8-9/6 có khả năng có nắng nóng diện rộng, sau có nắng nóng cục bộ. Khu vực Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng thời kỳ từ ngày 8-11/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng thời kỳ từ ngày 8-11/6, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nhiều nơi trên phạm vi cả nước có mưa trong ngày 6/6. Ảnh minh họa

Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 90.000 cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách

Theo báo Người lao động, chiều 5/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; xem xét, thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tiếp thu, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại đây là "một thời khắc lịch sử, thời khắc cách mạng" khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vấn đề mang tính lịch sử.

Đến nay, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết chế độ, chính sách cho 23.000 cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến tác động từ việc sắp xếp bộ máy trong giai đoạn 1 và bước vào một phần giai đoạn 2. "Theo số lượng đăng ký từ các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương, thì hiện còn khoảng 90.000 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được giải quyết từ nay đến ngày 31-12-2025" - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 29 để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cũng như giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau sắp xếp, với đơn vị hành chính cấp xã mới, tính chất, đặc điểm, yêu cầu rất đặc biệt, nhiệm vụ nặng nề. Các cấp có thẩm quyền đã ban hành Kết luận 150 định hướng rất rõ về quy định, nguyên tắc, tiêu chuẩn đối với cán bộ các cấp. Đây là một cơ sở rất tốt để địa phương triển khai.

Về vấn đề ổn định tổ chức bộ máy và chuẩn bị khi đội ngũ cán bộ, công chức phải di chuyển về khu vực trung tâm hành chính, Bộ trưởng cho biết Bộ đã có hướng dẫn cụ thể, Chính phủ cũng chỉ đạo rất sát sao và các địa phương đều có phương án, chính sách kịp thời. "Hiện các địa phương đang nỗ lực tích cực triển khai thực hiện".

Riêng vấn đề tài sản công, theo Bộ trưởng Nội vụ, cũng là vấn đề rất nóng bỏng. Chính phủ đã có 2 công điện số 08 và 68 giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng bộ, ngành và Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để xử lý vấn đề này. "Tuy nhiên, xử lý vấn đề tài sản công không thể ngày một ngày hai, sẽ phải mất vài năm"- theo lời Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Theo VTC News, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026. Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm thực hiện ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 ngày 17/4/2025 và tiếp tục quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.

Theo tờ trình, học sinh đang học tại cơ sở giáo dục ở miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/em/ngày. Học sinh tiểu học đang theo học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng/em/ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/em/ngày). Việc hỗ trợ áp dụng với học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục ở Hà Nội, tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ bán trú (không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Theo đó, Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn, trong đó khối công lập khoảng 2.824 tỷ đồng, tư thục khoảng 239 tỷ đồng. Theo tính toán, dự kiến kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 100% học sinh tiểu học năm học 2025-2026 là hơn 3.000 tỷ đồng (công lập 2.824 tỷ đồng, tư thục 239 tỷ đồng).

Hà Nội đề xuất chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học. (Ảnh: Việt Hà/TTXVN).

Học sinh Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10

Theo thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các thí sinh kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025–2026 tại Hà Nội đã hoàn tất công tác ôn tập, sẵn sàng về tâm lý và kiến thức cho kỳ thi. Từ đầu tuần này, công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 tại các nhà trường đã kết thúc. Ở buổi ôn cuối cùng, giáo viên dành thời gian hệ thống lại kiến thức và lưu ý các em về kỹ năng làm bài. Ghi nhận chung, các em học sinh đều đã nắm vững kiến thức cơ bản, sẵn sàng cho kỳ thi.

Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với một số điểm mới. Do vậy, cùng với trang bị kiến thức, các thầy cô giáo cũng đồng hành cùng học sinh, động viên các em thêm tự tin, chuẩn bị tốt tâm lý khi bước vào kỳ thi.

Ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: "Đề thi sẽ nằm trong chương trình các em đã học, nếu các em nắm chắc kiến thức cơ bản sẽ làm được bài, mong các em bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi".

9h sáng 6/6, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Theo báo cáo nhanh từ 201 điểm thi, các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng đón thí sinh.

Theo quy định, 9h sáng 6/6, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Uống bia xong bỏ xe giữa cầu, nam thanh niên về đi ngủ khiến nhiều người hốt hoảng

Ngày 5/6, thông tin từ Công an xã Mỹ Tân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc, 1 nam thanh niên sau khi uống bia đã bỏ xe mô tô cùng đôi giày giữa cầu rồi đi bộ về khách sạn ngủ.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 3/6, Công an xã Mỹ Tân nhận được tin báo, tại khu vực cầu Tân Đệ, làn đường dành cho xe mô tô, hướng Nam Định - Thái Bình thuộc địa phận xã Mỹ Tân, có 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha R15, không có biển số, không thấy chủ sở hữu. Bên cạnh chiếc xe bị bỏ lại có 1 đôi giày màu trắng, 4 lon bia đã uống hết, 1 bao thuốc lá hút dở.

Chiếc xe máy cùng đôi giày được bỏ lại trên cầu Tân Đệ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tân đã có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa xe mô tô về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan công an xác định, chủ phương tiện là anh N.L.T. (trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình). Lực lượng công an đã liên hệ với anh T. và gia đình; mời anh T. đến trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, khoảng 3 giờ ngày 3/6, anh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha R15 vừa mới mua đi từ TP Thái Bình theo hướng quốc lộ 10 đến cầu Tân Đệ. Anh T. bỏ đôi giày lại cùng xe mô tô và đi bộ về hướng Thái Bình. Đến khu vực chân cầu Tân Đệ bên Thái Bình, anh T. bắt xe taxi và đi về một khách sạn tại TP Thái Bình ngủ. Đến 16 giờ 30 phút, sau khi tỉnh ngủ, a T. đã liên hệ với gia đình.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh T. đã nhận thức được việc dừng đỗ xe mô tô tại cầu Tân Đệ là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây hoang mang dư luận, khiến gia đình lo lắng.