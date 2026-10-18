Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vào bếp cùng mẹ; chồng Bảo Thanh ngọt ngào trong sinh nhật vợ

Chủ nhật, 18:00 18/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ cho vào bếp trong niềm vui của ngày cuối tuần; Còn Bảo Thanh lại hạnh phúc tận hưởng tuổi mới trong lời chúc ngọt ngào của chồng.

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vào bếp cùng mẹ; chồng Bảo Thanh ngọt ngào trong sinh nhật vợ - Ảnh 1.Tin sao 17/10: Khánh Thi - Phan Hiển nhảy rumba trên nước, con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

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Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 1.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 2.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 3.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 4.

Những ngày cuối tuần đầu thu, Phương Oanh hạnh phúc khi tận hưởng không khí vui vẻ bên căn bếp nhỏ cùng cặp song sinh đáng yêu Jimmy và Jenny. 2 bé rất hào hứng hợp tác cùng mẹ.

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 5.

Còn Hoa hậu Tiểu Vy lại vui vẻ đi chơi, tận hưởng không khí những ngày cuối tuần hạnh phúc bên bạn bè.

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 6.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 7.

Còn Mỹ Tâm được vinh danh tại sự kiện Vì người nghèo 2026. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hạnh phúc chia sẻ: "Trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và trao tặng Kỷ niệm chương cho những đóng góp của các tập thể cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng.Đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của Tâm để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống.Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống".

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 8.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 9.

Bảo Thanh hạnh phúc đón tuổi mới trong sự ngọt ngào của chồng yêu. Cô kể: "Tạo bất ngờ cho vợ xong lại bảo: “chính anh là một món quà”".

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 10.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 11.

Đỗ Mỹ Linh lại khoe hình ảnh như nữ tổng tài trong một sự kiện tại Hà Nội. Người đẹp ngày càng trở nên viên mãn trong cả công việc lẫn cuộc sống hôn nhân.

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 12.

Đông Nhi tận hưởng tuổi mới bên chồng và 2 con gái cưng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Cô chia sẻ bản thân cảm thấy thích không khí trong lành, mộng mơ ở nơi đây.

Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 13.
Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vui vẻ vào bếp cùng mẹ; Bảo Thanh tuổi mới nhận món quà ngọt ngào - Ảnh 14.

Mai Phương Thúy ở tuổi U40, sau 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ. Người đẹp tự tin khoe nội y tôn lên vòng 1 căng tròn.

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