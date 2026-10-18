Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vào bếp cùng mẹ; chồng Bảo Thanh ngọt ngào trong sinh nhật vợ

Còn Mỹ Tâm được vinh danh tại sự kiện Vì người nghèo 2026. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hạnh phúc chia sẻ: "Trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và trao tặng Kỷ niệm chương cho những đóng góp của các tập thể cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng.Đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của Tâm để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống.Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống".