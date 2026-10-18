Tin sao 18/10: Cặp song sinh nhà Phương Oanh vào bếp cùng mẹ; chồng Bảo Thanh ngọt ngào trong sinh nhật vợ

Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim "Căn nhà không mái che" là ai?Giải trí -
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam có vai diễn ấn tượng nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV3.
Những ngày cuối tuần đầu thu, Phương Oanh hạnh phúc khi tận hưởng không khí vui vẻ bên căn bếp nhỏ cùng cặp song sinh đáng yêu Jimmy và Jenny. 2 bé rất hào hứng hợp tác cùng mẹ.
Còn Mỹ Tâm được vinh danh tại sự kiện Vì người nghèo 2026. Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hạnh phúc chia sẻ: "Trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và trao tặng Kỷ niệm chương cho những đóng góp của các tập thể cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng.Đây là niềm vinh dự trong hành trình sẻ chia, lan tỏa yêu thương và góp một phần nhỏ của Tâm để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống.Mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ luôn được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người được giúp đỡ và có thêm niềm tin trong cuộc sống".
Bảo Thanh hạnh phúc đón tuổi mới trong sự ngọt ngào của chồng yêu. Cô kể: "Tạo bất ngờ cho vợ xong lại bảo: “chính anh là một món quà”".
Đỗ Mỹ Linh lại khoe hình ảnh như nữ tổng tài trong một sự kiện tại Hà Nội. Người đẹp ngày càng trở nên viên mãn trong cả công việc lẫn cuộc sống hôn nhân.
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GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam có vai diễn ấn tượng nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV3.
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