Tin sao 16/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won, Hoa hậu Emoura Phạm xinh tươi rạng ngời

3 giờ trước

GĐXH - "Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh", Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ.