Tin sao 16/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won, Hoa hậu Emoura Phạm xinh tươi rạng ngời
GĐXH - Hari Won và Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh lãng mạn trong kỳ nghỉ dưỡng, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc rạng ngời.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Nữ NSƯT 81 tuổi nuôi 2 cháu nội, ước được trẻ lại 20 tuổiGiải trí -
GĐXH - "Giá như tôi quay lại 20 năm trước với thể lực, sức khỏe của tuổi 60 thì tôi sẽ còn đóng được thêm nhiều phim, nhiều vai diễn lắm", nghệ sĩ Lê Thiện tâm sự.
NSƯT Hoàng Tùng: 'Tôi hát bằng sự nâng niu và biết ơn dành cho phụ nữ'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Thể hiện ca khúc mới "Gặp em cô gái Việt Nam" được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết cho ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, NSƯT Hoàng Tùng coi đó là món quà tri ân gửi tới những người mẹ và chị em phụ nữ.
Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng du lịch Thượng Hải, Hàng ChâuGiải trí -
GĐXH - Đông Nhi - Ông Cao Thắng và 2 con gái đã có một chuyến du lịch vui vẻ ở Thượng Hải, Hàng Châu (Trung Quốc).
Vợ NSND Công Lý nhìn lại 1 thập kỷ bên chồngGiải trí -
GĐXH - "Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh", Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ.
Đen Vâu có động thái liên quan đến Hoàng Thùy Linh khiến fan thích thúGiải trí -
GĐXH - Đen Vâu đăng tải đúng 3 chữ công khai ủng hộ Hoàng Thuỳ Linh, tạo nên tương tác thú vị khiến fan bật cười thích thú.
Minh rơi vào bế tắc, Dung bị 'bóc phốt' trên mạng xã hộiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Mâu thuẫn giữa Đào và Dung ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi đó Dung trở thành đề tài bàn tán khi bị bêu xấu trên mạng xã hội.
Nghiệm ra lệnh cho đàn em 'xử lý' những người tố cáo công ty Minh HảiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trước việc những bí mật công ty Minh Hải sắp bị phơi bày, Nghiệm đã ra lệnh cho đàn em xử lý Tám máy, Chơn và Tư Quận.
Nữ chính 'Mùa hè năm ấy' tái xuất trong phim sắp lên sóng VTV1Giải trí -
GĐXH - Diễn viên trẻ Lê Lưu Ly từng thành công trong "Mùa hè năm ấy" sẽ tái ngộ trong phim "Xóm nhỏ" sắp lên sóng VTV1.
Nhã Phương tươi tắn bên Minh Tuyết, MiduGiải trí -
GĐXH - Nhã Phương khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 36 bên ca sĩ Minh Tuyết và diễn viên Midu. Sau những ồn ào về cuộc sống riêng tư, người đẹp vẫn an nhiên và xuất hiện rạng rỡ trước công chúng.
Quốc Thiên, Minh Hằng hội ngộ trong 'Quán nhà Haha'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chặng đường đầu tiên của "Quán nhà Haha" sẽ có sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt là "Anh tài", "Chị đẹp" được nhiều khán giả yêu mến.