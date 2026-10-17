Tin sao 17/10: Khánh Thi - Phan Hiển nhảy rumba trên nước, con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý

Thứ bảy, 18:18 17/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Khánh Thi và Phan Hiển gây ấn tượng với điệu nhảy rumba trên nước, Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo đến cổ vũ concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo nên khoảnh khắc khiến fan "tan chảy".

Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 1.
Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 2.
Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 3.
Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 4.

Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo đi cổ vũ các "anh tài" tại hậu trường concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Biểu cảm ngơ ngác, xa lạ của bé Gạo khi gặp Jun, Will khiến fan thích thú. "Quá trời quá đất rồi, nhiều ngôi sao, nhiều anh quá… Mà ẻm vẫn cứ lắc lắc nha. Người ta chỉ gật gật cho Papa thôi chứ người khác là bật chế độ lắc liền á! Nay con lên ủng hộ tinh thần chú Jun chú Will… tối nay con sợt ầm ầm", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 5.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 6.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 7.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 8.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 9.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 10.

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Khánh Thi và Phan Hiển nhảy rumba trên nước cùng bé Gạo tại concert 2026 - Ảnh 11.

Khánh Thi chia sẻ: "Hôm nay vợ chồng tớ nhảy Rumba trên nước. Mời cả nhà xem Thi và Hiển kể chuyện bằng dancesport trong MV “Giá như anh là em”, cùng giọng hát đầy cảm xúc của Lệ Quyên.

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