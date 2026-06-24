Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ
GĐXH - Phương Oanh hạnh phúc khi khoe con gái 'bám' và yêu mẹ. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp đại học và bồi hồi nhớ lại những người bạn cũ.
Trong không khí nghỉ hè, bé Jenny - con gái Phương Oanh được ở nhà với anh trai và mẹ. Điều khiến khán giả cảm thấy vui là cách cô bé "bám" và thể hiện tình yêu với mẹ.
Nhân kỳ nghỉ hè, diễn viên Nhật Kim Anh cho con gái đi chơi. Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé khiến khán giả khen hết lời.
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