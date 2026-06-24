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Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

Thứ tư, 17:27 24/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phương Oanh hạnh phúc khi khoe con gái 'bám' và yêu mẹ. Trong khi đó, diễn viên Lê Phương kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp đại học và bồi hồi nhớ lại những người bạn cũ.

Tin sao ngày 24/6: Gia đình Hồng Đăng tận hưởng mùa hè ở Đà Lạt; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 1.Lê Phương hạnh phúc bên chồng con, nói một câu thấm thía

GĐXH - Lê Phương mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các con, đồng thời nói một câu khiến nhiều người đọc cảm thấy thấm thía.

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 1.
Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 2.

Trong không khí nghỉ hè, bé Jenny - con gái Phương Oanh được ở nhà với anh trai và mẹ. Điều khiến khán giả cảm thấy vui là cách cô bé "bám" và thể hiện tình yêu với mẹ.

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 3.

Còn gia đình Hồ Ngọc Hà cũng tận hưởng kỳ nghỉ hè xanh mát tại gia. Cặp đôi dành thời gian vui đùa cùng cặp song sinh vào một buổi chiều khi nắng đã dần tắt.

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 5.

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý trong một khoảnh khắc ngẫu hứng tạo dáng khoe 3 vòng khỏe đẹp.

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 6.
Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 7.

Nhân kỳ nghỉ hè, diễn viên Nhật Kim Anh cho con gái đi chơi. Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé khiến khán giả khen hết lời.

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 8.
Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 9.

Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm cũng có kỳ nghỉ bình yên ở Quảng Nam. Cặp đôi ngày càng thân mật, gắn kết bên nhau từ khi có "tin vui".

Tin sao ngày 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 10.

Lê Phương lại chia sẻ chùm ảnh kỷ niệm tốt nghiệp Đại học. Trong ảnh, cô đứng cạnh cố diễn viên Quý Bình. Dù không viết nhiều nhưng khán giả đều chia sẻ nỗi nhớ bạn bè của Lê Phương.

Tin sao ngày 24/6: Gia đình Hồng Đăng tận hưởng mùa hè ở Đà Lạt; Lê Phương nhớ bạn cũ - Ảnh 12.Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.

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