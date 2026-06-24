Tin sao 24/6: Phương Oanh khoe con gái 'bám' mẹ; Lê Phương nhớ bạn cũ

GĐXH - Lê Phương mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các con, đồng thời nói một câu khiến nhiều người đọc cảm thấy thấm thía.

Trong không khí nghỉ hè, bé Jenny - con gái Phương Oanh được ở nhà với anh trai và mẹ. Điều khiến khán giả cảm thấy vui là cách cô bé "bám" và thể hiện tình yêu với mẹ.

Còn gia đình Hồ Ngọc Hà cũng tận hưởng kỳ nghỉ hè xanh mát tại gia. Cặp đôi dành thời gian vui đùa cùng cặp song sinh vào một buổi chiều khi nắng đã dần tắt.

Nhân kỳ nghỉ hè, diễn viên Nhật Kim Anh cho con gái đi chơi. Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé khiến khán giả khen hết lời.

Gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm cũng có kỳ nghỉ bình yên ở Quảng Nam. Cặp đôi ngày càng thân mật, gắn kết bên nhau từ khi có "tin vui".

Lê Phương lại chia sẻ chùm ảnh kỷ niệm tốt nghiệp Đại học. Trong ảnh, cô đứng cạnh cố diễn viên Quý Bình. Dù không viết nhiều nhưng khán giả đều chia sẻ nỗi nhớ bạn bè của Lê Phương.

GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.