Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Thứ hai, 09:10 01/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.

Hòa cùng không khí nhà nhà người người khoe con thi vào cấp 3, bé Nhím nhà Hồng Đăng cũng được bố mẹ chia sẻ khoảnh khắc quan trọng trên trang cá nhân. Bé Nhím năm nay thi lớp vào lớp 10 và nhận được nhiều sự động viên, cổ vũ từ bố mẹ.

Nhiều người cảm thán bé Nhím ngày nào còn bé nhỏ theo bố đi ghi hình chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn thành thiếu nữ.

Bé Nhím được khán giả biết đến là con gái đầu lòng của diễn viên Hồng Đăng, cô bé có tên thật là Bảo Hân. Ngay từ khi còn nhỏ, Nhím đã được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện cùng bố trong một số chương trình truyền hình và những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Cô bé gây thiện cảm nhờ gương mặt sáng, cách trò chuyện tự nhiên cùng sự thông minh, lanh lợi.

Theo thời gian, Nhím ngày càng trưởng thành và sở hữu ngoại hình nổi bật. Nhiều người nhận xét cô bé thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ với chiều cao ấn tượng, gương mặt thanh tú và phong thái tự tin.

Dù chưa tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, con gái lớn của Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình được nam diễn viên đăng tải.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, Hồng Đăng luôn dành nhiều thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đưa các con đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc đơn giản là những bữa cơm ấm cúng bên người thân. Qua đó có thể thấy anh luôn cố gắng đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Không chỉ là người cha yêu thương con cái, Hồng Đăng còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cách giáo dục con hiện đại. Anh và bà xã Anh Đào luôn tạo điều kiện để các con phát triển sở trường riêng, đồng thời chú trọng rèn luyện tính tự lập và kỹ năng sống. Chính sự gần gũi và thấu hiểu đã giúp hai con gái của nam diễn viên có được môi trường phát triển toàn diện.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Hồng Đăng từng chia sẻ rằng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của anh. Nam diễn viên cho rằng thành công trong công việc sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được trở về bên những người thân yêu. Có lẽ vì vậy mà dù nổi tiếng, anh vẫn giữ được tổ ấm bình yên và hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Hồng Đăng sinh năm 1984 tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất từ những năm 2000 với các phim như: Nhật ký Vàng Anh, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ nhưng thực sự được khán giả chú ý sau vai Minh Khang trong Cầu vồng tình yêu.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái và Hướng dương ngược nắng. Với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh được xem là một trong những nam chính nổi bật của dòng phim truyền hình giờ vàng VTV trong nhiều năm.

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
