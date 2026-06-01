Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Hồng Đăng sinh năm 1984 tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất từ những năm 2000 với các phim như: Nhật ký Vàng Anh, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ nhưng thực sự được khán giả chú ý sau vai Minh Khang trong Cầu vồng tình yêu.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như: Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái và Hướng dương ngược nắng. Với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh được xem là một trong những nam chính nổi bật của dòng phim truyền hình giờ vàng VTV trong nhiều năm.