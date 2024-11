Tin tối 14/11: Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu; chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2024 vào ngày mai

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ công tác. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi. VietnamNet đưa tin.

Cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và được hưởng thêm các chế độ khác.

Cụ thể là không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Ngoài ra, còn được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho tổng số 15 năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối với cán bộ xếp lương chức vụ, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm đủ 48 tháng thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu.

Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ và còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu.

Tiền lương bình quân để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có)...

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của gần 50 trường đại học

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, các trường đại học công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 để sinh viên, người lao động chủ động lịch trình du xuân, về quê. VTC đưa tin.

Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025:

STT Trường Ngày nghỉ Miễn Bắc 1 Đại học Sư phạm Hà Nội Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) 2 Đại học Ngoại thương Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 3 Đại học Bách khoa Hà Nội Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 4 Học viện Tài chính Từ 22/1 - 9/2 (19 ngày) 5 Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) 6 Đại học Thủy Lợi Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 7 Học viện Ngân hàng Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 8 Đại học Hà Nội Từ 24/1 - 7/2 (15 ngày) 9 Đại học Thương Mại Từ 22/1 - 4/2 (14 ngày) 10 Đại học Phenikaa Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 11 Đại học Thăng Long Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 12 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ 22/1 - 4/2 (14 ngày) 13 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) 14 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Từ 22/1 - 9/2 (19 ngày) 15 Đại học Nguyễn Trãi Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 16 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 17 Đại học Dược Hà Nội Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 18 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 19 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) 20 Đại học Y Dược Hải Phòng Từ 20/1 - 2/2 (14 ngày) 21 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 22 Đại học Đại Nam Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 23 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) Miền Nam 24 Đại học Kinh tế TP.HCM Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) 25 Đại học Ngân hàng TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 26 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 27 Đại học Tài Nguyên - Môi trường TP.HCM Từ 20/1 - 7/2 (19 ngày) 28 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ 26/1-9/2 (15 ngày) 29 Đại học Hoa Sen Từ 22/1 - 5/2 (15 ngày) 30 Đại học Văn Hiến Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) 31 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ 23/1 - 5/2 (14 ngày) 32 Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ 27/1 - 16/2 (21 ngày) 33 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) 34 Đại học Gia Định Từ 20/1 - 8/2 (20 ngày) 35 Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 36 Đại học Tôn Đức Thắng Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 37 Đại học Văn Lang Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 38 Đại học Mở TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 39 Đại học Kiến trúc TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 40 Đại học Công nghiệp TP.HCM Từ 20/1 - 11/2 (23 ngày) 41 Đại học Công thương TP.HCM Từ 20/1 - 16/2 (28 ngày) 42 Đại học Luật TP.HCM Từ 18/1 - 16/2 (30 ngày) 43 Đại học Công nghệ TP.HCM Từ 20/1 - 9/2 (21 ngày) 44 Đại học Nguyễn Tất Thành Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 45 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 46 Đại học Tài chính - Marketing Từ 25/1 - 9/2 (16 ngày) 47 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày) 48 Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ 27/1 - 9/2 (14 ngày)

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT đồng ý phương án cho học sinh, cán bộ, giáo viên nghỉ Tết Nguyên đán 2025 từ thứ Bảy ngày 25/1 đến hết Chủ nhật ngày 2/2 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng, phương án được 13/16 cơ quan, bộ ngành đồng ý, còn lại không cho ý kiến. Với phương án này cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học, học sinh sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 4 ngày nghỉ cuối tuần).

Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học đều cho sinh viên nghỉ dài hơn. Lý do bởi các trường được chủ động sắp xếp kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết Nguyên đán cũng thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I, nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.

Sáu sân bay địa phương được "lệnh" hoạt động cả ngày đêm tháng cao điểm Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc khai thác bay đêm tại một số cảng hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam nhận được đề nghị của các Hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways về việc kéo dài thời gian khai thác bay đêm tại một số cảng hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 14/1/2025 đến hết ngày 12/2/2025 (giờ địa phương), Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với các Hãng hàng không và đơn vị hoạt động tại cảng hàng không triển khai phương án khai thác bay đêm từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày (giờ địa phương) tại các Cảng hàng không Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Sân bay Pleiku sẽ hoạt động xuyên đêm dịp cao điểm Tết Ất Tỵ tới đây.

Từ ngày 14/1/2025 đến hết ngày 12/2/2025 triển khai phương án khai thác bay đêm tại các Cảng hàng không: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng kế hoạch khai thác của các hãng hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cục cũng đã triển khai công tác chuẩn bị như: tạo điều kiện cho các hãng hàng không bổ sung đội tàu bay; điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (từ ngày 14/1/2025 đến ngày 12/2/2025); chỉ đạo các đơn vị phục vụ trong dây chuyền vận tải hàng không xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng phục vụ các khung giờ đêm.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Lập sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do bão Yagi

Công đoàn Việt Nam trích nguồn tài chính, lập sổ tiết kiệm 10-20 triệu đồng cho con của người lao động đã qua đời do bão Yagi, trước ngày 31/12. VnExpress đưa tin.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa quyết định hỗ trợ cho trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động qua đời do bão Yagi. Người thụ hưởng gồm trẻ dưới 16 tuổi là con đẻ, con nuôi có cha hoặc mẹ, hoặc cả hai là lao động có hợp đồng. Sổ 10 triệu đồng lập cho trẻ có cha hoặc mẹ qua đời, mức 20 triệu dành cho các em mất cả cha và mẹ, bao gồm trường hợp nuôi con đơn thân.

Sổ được giao cho người giám hộ hợp pháp của trẻ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đầu năm học mới hoặc Tết Nguyên đán mỗi năm, công đoàn phối hợp người giám hộ rút lãi suất tiền gửi trao cho các cháu. Sổ tiết kiệm được tất toán và giao tiền gốc khi trẻ đủ 18 tuổi.

Nếu trẻ chuyển nơi ở khác thì người giám hộ nhận sổ và chăm lo cho các cháu theo quy định. Nếu trẻ em, người giám hộ hoặc cả hai bên đều chuyển khỏi nơi mà cha/mẹ đã qua đời thì địa phương nơi các em đến sẽ thực hiện thủ tục này.

Người thân bên cặp sách còn sót lại của học trò Làng Nủ sau trận lũ quét rạng sáng 10/9.

Tổng liên đoàn giao Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành gửi hồ sơ gồm tờ trình, danh sách trẻ nhận sổ tiết kiệm có xác nhận của công đoàn cơ sở, bản sao công chứng giấy khai sinh của trẻ và chứng tử của cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận.

Bão Yagi đổ bộ Quảng Ninh ngày 7/9, sau đó gây mưa lũ cho toàn miền Bắc. 344 người chết và mất tích, trong đó số chết và mất tích do sạt lở đất, lũ quét 264 người. Riêng Lào Cai ghi nhận 132 người chết, 19 người mất tích; Cao Bằng 55 người chết và 2 người mất tích; Yên Bái 54 người chết; Quảng Ninh 29 người chết; Hải Dương 8 người chết; Phú Thọ 6 người chết và 4 người mất tích; Thái Nguyên 8 người chết...

Chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2024 vào ngày mai

Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng đầy đủ. Giai đoạn này xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 15/11, độ sáng của Mặt Trăng đạt đến 100%. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, siêu trăng sẽ diễn ra vào ngày mai. Mặt Trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái Đất so với Mặt Trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng đầy đủ. Giai đoạn này xảy ra lúc 4 giờ 30 ngày 15/11. Đây là siêu trăng cuối cùng của năm 2024 trong tổng số 4 siêu trăng. Mặt Trăng sẽ ở gần điểm tiếp xúc gần nhất với Trái Đất và có thể trông lớn và sáng hơn một chút so với bình thường.

Siêu trăng hải ly có độ sáng gần như tuyệt đối vào ngày 15/11.

Trăng tròn tháng 11 thường được gọi là Trăng hải ly vì loài hải ly thường xây đập mùa đông vào thời điểm này trong năm ở vùng đông bắc nước Mỹ. Nó cũng được gọi là Trăng băng giá và Trăng tuyết ở Bắc Mỹ vì lục địa này đang sắp bước vào mùa đông và nhiệt độ lạnh hơn.

Trăng hải ly năm nay là kỳ trăng cuối cùng trong bốn lần siêu trăng của năm 2024, sau Trăng cá tầm tháng 8, Trăng thu hoạch tháng 9 và Trăng thợ săn tháng 10. Mặc dù trăng tròn chính thức vào ngày 15/11, trăng tròn được quan sát tốt nhất khi nó mọc ở phía đông vào lúc chạng vạng sớm, ngay sau khi mặt trời lặn ở phía tây.

Xuất hiện đợt triều cường mới ở ven biển Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện 4 đợt triều cường. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Ngập úng tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)