Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Vào lúc 7h5 sáng 11/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo khẩn cấp một tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua xã Tân Châu, Nghệ An.

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu tài xế mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4 đã lập tức huy động lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe tải mang biển kiểm soát 50H-611.41 và 63H-048.64. Sau cú va chạm mạnh, phần đầu xe tải 50H-611.41 bị biến dạng hoàn toàn, cabin bị ép dúm khiến tài xế không thể thoát ra ngoài.

Các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp cận hiện trường, sử dụng thiết bị banh tách thủy lực để xử lý cấu kiện bị móp méo đang chèn ép lên người nạn nhân.

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương, tỉ mỉ từng bước một nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người gặp nạn.

Đến khoảng 8h25 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra khỏi cabin xe và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Hiện tình trạng sức khỏe của tài xế đang được các y, bác sĩ theo dõi sát sao. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.