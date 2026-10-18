Phim 'Xóm nhỏ' sắp lên sóng VTV1 có gì hấp dẫn?

Theo VTV, bộ phim "Xóm nhỏ" của đạo diễn Bùi Quốc Việt lấy bối cảnh tại một xóm trọ ven nội thành Hà Nội - nơi những con người xa quê hội tụ, cùng mưu sinh và sẻ chia từng vui buồn của cuộc sống. Thuộc đề tài gia đình, phim xoay quanh câu chuyện giữa hai cha con ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và Trâm (Lê Lưu Ly) với những va chạm, mâu thuẫn thế hệ gay gắt.

NSƯT Hoàng Hải vai ông Đô trong "Xóm nhỏ". (Ảnh chụp màn hình)

Ông Đô là người đàn ông góa vợ, luôn cố gắng chăm lo cho con gái để giúp con thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, Trâm đang ở độ tuổi 19, tính cách bướng bỉnh, nổi loạn và không ít lần khiến bố phải "đau đầu". Vì bức xúc với cha nên Trâm đã bỏ nhà lên xóm trọ, bắt đầu dấn thân vào hành trình tự lập và trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời.

Lưu Ly hứa hẹn "lột xác" từ ngoại hình tới tính cách trong phim mới. Ảnh VTV

Từ những va chạm rất đời thường, "Xóm nhỏ" kể một câu chuyện sâu sắc về tình thân - nơi đôi khi tình yêu thương lại được thể hiện theo những cách chẳng giống nhau. Xóm trọ không chỉ là nơi Trâm bắt đầu cuộc sống tự lập sau những bất đồng với cha, mà còn là hành trình để cô nhận ra rằng: Không có gì quý giá hơn tình yêu thương vô bờ bến của người bố.

Diễn viên Lê Lưu Ly tái ngộ cùng Hà Thành trong "Xóm nhỏ". Ảnh VTV



Bộ phim "Xóm nhỏ" có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải cùng các gương mặt trẻ như: Lê Lưu Ly, Hà Thành, Thùy Dương, Lê Hoàng Long, Phùng Khánh Linh, diễn viên nhí Trần Bảo Nam.

"Xóm nhỏ" dự kiến lên sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, từ ngày 21/10, sau khi phim "Phù sa" kết thúc.

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