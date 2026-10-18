Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

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GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 18/10, Bộ Công an thông tin, ngày 18/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” (khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự).

Nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo (Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục). Ông Hảo giao cho con gái là TikToker Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) trực tiếp kinh doanh.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam - (ảnh Bộ Công an).

Sun Yupeng (Tôn Bằng) là chồng cũ của Hằng Du Mục, từng cùng kinh doanh táo đỏ từ năm 2022 nên nắm rất rõ quy định về quyền sở hữu công nghiệp.

Dù không được cấp phép hay ủy quyền, sau khi ly hôn, Tôn Bằng đã tự thành lập Công ty Dịch Dương để tự ý sản xuất, kinh doanh táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục”.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Sản phẩm táo đỏ bị lực lượng công an thu giữ - (ảnh Bộ Công an).

Khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương (số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn) do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg (gần 29 tấn) táo đỏ xuất xứ Trung Quốc mang thương hiệu “Hằng Du Mục”.

Không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam - Ảnh 3.

Khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg (gần 29 tấn) táo đỏ xuất xứ Trung Quốc - (ảnh Bộ Công an).

Kết quả triệt phá thể hiện sự quyết liệt của Công an TP HCM trong thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc.

Mọi hành vi vi phạm khi có đủ căn cứ pháp lý đều bị xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội — không phân biệt là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

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