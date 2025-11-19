Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?
GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.
Theo TPO, đến gần 9h, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố xong cáo trạng của vụ án. Theo đó, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".
Đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công 3 - 4 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đề nghị 2 năm - 2 năm 6 tháng tù.
Bên cạnh đó VKS đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước số tiền bị phong tỏa trong tài khoản các bị cáo để khắc phục hậu quả.
Đối với bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cáo trạng xác định đã phạm vào điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội "Lừa khách hàng", có khung hình phạt: Phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.
Cáo trạng của VKS sát nêu loạt tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thùy Tiên, gồm: Được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự do quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền 3,2 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát cũng áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" quy định tại điểm v Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì bị cáo này được tặng bằng khen...
Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh cũng có nhiều thành tích, được tặng bằng khen trong quá trình lao động sản xuất do đó được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.
Theo NLĐO, tại toà đại diện VKSND TPHCM nhận định, các bị cáo đã đều thành khẩn khai nhận. Lời khai của các bị cáo thống nhất với lời khai tại giai đoạn điều tra. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc quảng cáo bán hàng sản phẩm kẹo Kera.
Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Kết quả giám định cũng đã xác định rằng hàm lượng thành phần thực tế có trong kẹo Kera không như bản công bố và không như thông tin mà các bị cáo phát ngôn trong các clip giới thiệu quảng bá sản phẩm.
Về tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực hành vi, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Các bị cáo biết rõ việc đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật về sản phẩm để bán hàng. Hành vi này nguy hiểm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh với những người bán hàng khác. Đồng thời, sản phẩm là thực phẩm nên có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các bị cáo đã bất chấp, lợi dụng sự nổi tiếng của một số cá nhân để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội (nơi tiếp cận số đông đảo những người tiêu dùng) để bán hàng và thu lợi bất chính. Hành vi của các bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, là hành vi nguy hiểm cho xã hội ở mức độ nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
