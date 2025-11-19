Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) về tội "Lừa dối khách hàng" khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera.
Các bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021).
Theo cáo trạng, “kẹo Kera” là sản phẩm do Công ty CER đăng ký nhãn hiệu, còn quá trình sản xuất được thực hiện bởi Công ty Asia theo hợp đồng gia công.
Trong quá trình họp bàn phương án kinh doanh, các cổ đông CER và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam - doanh nghiệp con của CER - nhằm tách bạch vai trò truyền thông và phân phối: CER phụ trách quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng, còn Kera Việt Nam là pháp nhân chịu trách nhiệm phân phối.
Tuy nhiên, do chưa hoàn tất thủ tục thành lập Kera Việt Nam, các bên thống nhất tạm thời sử dụng pháp nhân Công ty CER để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh sản phẩm. Về phân chia lợi nhuận, Thùy Tiên được hưởng 25%, 75% còn lại thuộc về 6 cổ đông của CER.
Theo kết quả điều tra, cuối tháng 2/2025, mạng xã hội xuất hiện tranh cãi liên quan hàm lượng chất xơ trong sản phẩm kẹo Kera. Lo ngại ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, đầu tháng 3/2025, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công hỗ trợ liên hệ với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER và Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng. (đơn vị quản lý Thùy Tiên).
Mục đích của hợp đồng này là loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera trên mặt trận truyền thông. Sau đó, Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng đứng ra ký hợp đồng với CER. Bà Dung đồng ý và giao nhân viên cấp dưới trao đổi với Thùy Tiên về các điều khoản.
Sau khi thống nhất, ngày 7/3/2025, đại diện Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với CER nhưng lại đề ngày 5/12/2024, tức trước thời điểm Thùy Tiên đăng tải bài quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân (12/12/2024).
Tuy nhiên, kết luận điều tra nêu rõ: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không tham gia bàn bạc, trao đổi trong toàn bộ quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu hay công bố sản phẩm kẹo Kera của CER. Việc Thùy Tiên đại diện, giới thiệu, quảng bá sản phẩm là hoạt động cá nhân, không phải hoạt động do Công ty Sen Vàng chỉ đạo hay ủy quyền.
Do đó, cơ quan điều tra xác định những cá nhân liên quan tại Công ty Sen Vàng không phạm tội, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án “lừa dối khách hàng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước xem xét xử lý các hành vi liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Cũng theo cáo trạng, từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.
Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.
Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòaPháp luật - 3 giờ trước
Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.
Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòaPháp luật - 20 giờ trước
TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.
Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội BàiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).
Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốnPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết ngườiXã hội - 1 ngày trước
Sau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạmPháp luật
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.