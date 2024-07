'Trạm cứu hộ trái tim' nhiều tình tiết vô lý, An Nhiên của Lương Thu Trang bị tâm thần nhận 'bão' phản ứng

Tập cuối "Trạm cứu hộ trái tim" đã lên sóng tối qua 3/7 trên VTV3. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, trên các diễn đàn phim đã nổ ra cuộc tranh cãi về kết phim, đặc biệt là tình huống biên kịch và đạo diễn để nhân vật An Nhiên của Lương Thu Trang vào trại tâm thần.



Trước đó, thay vì bắt cóc bé Kitty, An Nhiên đã bị thương nặng vì cứu cô bé khỏi chiếc ô tô đang lao tới. Tình cảnh của An Nhiên khiến Nghĩa (Quang Sự) rất đau lòng. "Chúng ta sai rồi, sai từ khi bắt đầu. Anh từng muốn dừng lại, chỉ có điều anh dừng lại chậm quá. Là do anh, lỗi là do anh" - Nghĩa nói với Nhiên dù cô đang hôn mê. Nghĩa ước thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ sẵn sàng bằng lòng cùng Nhiên ở căn nhà trọ, không bận tâm thù hằn, không làm tổn thương ai cũng như không tự làm đau chính mình.

Phân cảnh gây xúc động trong phim.

Kết phim, Nghĩa vào thăm An Nhiên trong bệnh viện tâm thần. An Nhiên dù đã tỉnh lại, đi đứng bình thường nhưng ký ức của cô bây giờ chỉ dừng lại ở thời sinh viên, nơi có những tháng ngày tuy nghèo, khó khăn nhưng tươi đẹp và trong sáng. Nghĩa cũng gửi hết tiền bán công ty Lan Hà vào quỹ của Trạm cứu hộ trái tim và cho Ngân Hà, đồng thời ở bên An Nhiên để chăm sóc cô.

Kết phim được nhiều khán giả cho là thiếu thực tế, vô lý và khiên cưỡng. Tình huống An Nhiên bị tâm thần để "tẩy trắng" lỗi lầm trùng với phim "Cả một đời ân oán" – nhân vật Diệu của Lan Phương cũng bị tâm thần ở cuối phim sau khi gây ra rất nhiều tội lỗi.

Tình huống An Nhiên (Lương Thu Trang) bị tâm thần gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn phim.

"Giá như đừng bắt An Nhiên bị thần siêu phách lạc mất trí nhớ có hay hơn không! Cô ấy cũng chỉ vì bảo vệ hạnh phúc của mình nên mới trở nên ích kỷ như vậy thôi! Thương An Nhiên chịu nhiều cay đắng và bị trừng phạt quá nặng! Vì cứu con của bà mẹ vô tâm mà trở nên tâm thần!"; "Rất đồng tình nếu An Nhiên không bị sống ở trại tâm thần mà chỉ mất trí nhớ, hoặc liệt nữa người chẳng hạn; tiếp tục sống với Nghĩa và Gôn cùng mẹ chồng. Như thế sẽ nhân văn hơn và đỡ tội nghiêp cho Gôn hơn"... là những bình luận trong số rất nhiều ý kiến của khán giả không đồng tình với cách giải quyết tình huống của biên kịch và đạo diễn.

Phân cảnh kết phim "Trạm cứu hộ trái tim" (nguồn VTV).

Ngoài tình huống này, trong suốt quá trình bộ phim phát sóng, khán của cũng chỉ ra nhiều tình tiết vô lý của phim như: Lý do khiến Nghĩa trả thù; dành cả thanh xuân để lên kế hoạch, chấp nhận làm chồng, làm con của gia đình mình coi là kẻ thù nhưng đến cuối cùng lại trả lại hết tài sản. Bên cạnh đó, động cơ trả thù của An Nhiên cũng thiếu thuyết phục, thậm chí được cho là phản giáo dục.

"Lý do hận thù đến mức hi sinh tất cả để trả thù của An Nhiên hóa ra xuất phát từ đôi giày bị tráo. Nhìn mẹ Hà vừa mắng An Nhiên vì học múa mà không giữ được giày, xong khi biết con gái mình lấy nhầm giày của bạn thì chỉ nói nhỏ nhẹ, và thậm chí không tự hiểu ra vì con gái mình mà khiến cô bé kia bị trượt… là tình huống khiến mình đặt câu hỏi. Trong khi bà Hạ Lan khi còn là diễn viên múa được xây dựng hình ảnh là một người mẹ, người vợ mẫu mực. Nhiên ghét Hà cũng phải thôi, nhưng đến mức trả thù nhiều năm trời như biên kịch xây dựng thì ảo quá"… một khán giả bình luận.

Dàn diễn viên tên tuổi của phim.

Ngoài những tình huống gây tranh cãi này thì điểm cộng của phim chính là diễn xuất của các diễn viên gạo cội như: NSƯT Phạm Cường, NSND Thu Hà, NSNS Mỹ Uyên, NSND Thu Quế, diễn viên Lương Thu Trang, Quang Sự… Trong đó, gây ấn tượng đặc biệt nhất chính là Lương Thu Trang. Với diễn xuất "lột xác" trong nhiều phân cảnh, Lương Thu Trang đã lột tả xuất sắc tâm lý nhân vật khi An Nhiên bị Nghĩa trả thù. Ngược lại với Lương Thu Trang và dàn diễn viên gạo cội thì diễn xuất của Hồng Diễm, Thúy Diễm, Vũ Tuấn Việt, Trương Thanh Long… khiến khán giả không khỏi thất vọng. Một phần trong đó có nguyên nhân đến từ cách xây dựng tình huống của biên kịch và đạo diễn, khiến nhân vật trở nên bị lố, xáo rỗng và thiếu thực tế.