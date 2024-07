'Trạm cứu hộ trái tim' tập 51: An Nhiên vẫn hôn mê, nguy cơ sống thực vật cả đời

Trạm cứu hộ trái tim tập 50: Nhân tình từ chối nhận con, An Nhiên bắt cóc Kitty Trong tập 50 phim "Trạm cứu hộ trái tim", An Nhiên phát hiện ra Nghĩa và vợ Việt bắt tay nhau hại mình nên tức giận quyết bắt cóc bé Kitty để trả thù.

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 51 và cũng là tập cuối lên sóng tối nay, 3/7, An Nhiên (Lương Thu Trang) vẫn hôn mê sau tai nạn. Trên giường bệnh dường như trong vô thức An Nhiên vẫn cảm nhận được tình cảm của con trai qua bức thư cảm động Gôn viết cho mẹ nên đã rơi nước mắt. Gôn ước An Nhiên sẽ tỉnh lại, mỉm cười và dắt tay mình tới trường như trước đây dù bác sĩ nói có thể mẹ cậu bé sẽ không bao giờ hồi phục.

Ở diễn biến khác, cả gia đình Mỹ Đình (Thúy Diễm) sung sướng khi cô đã sinh 3 thành công với 2 bé trai, 1 bé gái. Mẹ Mỹ Đình và Nam (Tuấn Việt) đều tranh nhau nhận cháu giống mình. Vì quá phấn khích nên bà Mến (Hương Tươi) nói rất to trong phòng bệnh khiến con rể phải lên tiếng nhắc nhở vì ảnh hưởng đến vợ và các con.

Trong khi đó, bé Chi, Gôn và Kitty đều rất thân thiết, hòa thuận dù không cùng huyết thống. Khi Gôn thắc mắc vì Chi quá tốt với mình, cô bé nói: "Ngày xưa chị cũng giống em. Lúc đó chị cũng hỏi cô Hà như vậy. Cô bảo, tầm tuổi chị cần nhất là 1 cái ôm và cô Hà ôm chị. Bây giờ chị trao lại cái ôm đó cho em". Thấy Chi và Gôn ôm nhau, Kitty cũng chạy đến để ôm hai anh chị.

Liệu An Nhiên có tỉnh lại? Nghĩa có phải trả giá thêm lần nữa cho sai lầm của mình? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập cuối lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.