Triệt phá đường dây san chiết, phân phối gas từ Hải Phòng về Hà Nội giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 20/8/2026, Công an xã Nam Phù đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tổ chức kiểm tra, qua đó phát hiện một đường dây có dấu hiệu san chiết, vận chuyển, phân phối và bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh và tiến hành xác minh 1 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Nam Phù, qua đó làm rõ cấu trúc của đường dây mua bán, san chiết gas giả tinh vi này:

Các đối tượng tham gia đường dây san chiết, phân phối Gas giả. Ảnh: CAHN

Tại cơ sở nạp khí LPG ở thôn Đông Trạch (xã Nam Phù) do ông Phạm Văn Lợi làm đại diện: Lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình gas và 94 bình chứa khí LPG. Qua xác minh với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu (như Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Gas Venus...), toàn bộ 94 bình gas mang các nhãn hiệu Petro Hồng Hà, Venus, Thăng Long Petrol, Gas Đất Việt, GP Petrol, Sellan gas... đều là hàng giả.

Tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Như Sơn (thôn Tân Hà, xã Nam Phù): Phát hiện 31 chai LPG nghi vấn hàng giả, 14 chai có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, đồng thời tạm giữ 312 chai LPG mang thông tin của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải để làm rõ. Đáng chú ý, cơ sở này đang cất giấu tới 1.645 chiếc tem chống hàng giả và 257 chiếc màng co nghi vấn làm giả các thương hiệu lớn.

Tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Long (thôn Tân Hà, xã Nam Phù): Phát hiện 08 chai LPG nhãn hiệu Hoàng Long Gas và 01 chai LPG nhãn hiệu Aseam Gas có dán màng co nhưng hoàn toàn không có tem chống hàng giả, có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ và tổ chức sản xuất.

Kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu (xã Tam Hưng, Hà Nội): Phát hiện 5 chai LPG nghi vấn giả nhãn hiệu Dai Hai Petro loại 12kg/chai.

Kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tín (xã Thường Tín): Phát hiện 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol loại 12kg/chai.

Khu vực tập kết, san chiết gas trái phép. Ảnh: CAHN

Ngoài ra, tổ công tác cũng kiểm tra xe bồn mang biển kiểm soát 29E-195.98 kéo theo rơ-moóc 29RM-058.29 do ông Đ.V.H. điều khiển, chuyên vận chuyển khí LPG từ Hải Phòng về Hà Nội, qua đó ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh hợp đồng vận chuyển và hóa đơn chứng từ kèm theo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một đường dây hoạt động khép kín, có tổ chức chặt chẽ từ khâu san chiết, vận chuyển, phân phối trung gian cho đến các điểm bán lẻ trực tiếp tới tay người tiêu dùng:

Cơ sở tại thôn Đông Trạch (xã Nam Phù) đóng vai trò là "đại bản doanh" nạp khí LPG trái phép. Hai cơ sở tại thôn Tân Hà (xã Nam Phù) đóng vai trò là các đầu mối tiêu thụ chính.

Các hộ kinh doanh như của Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tín tiếp tục mua nguồn gas từ các đầu mối trên để bán lẻ ra thị trường, thu lời bất chính.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng trăm bình gas mang nhãn Petro Hồng Hà, Venus, Toàn Cầu, Thăng Long được san chiết trái phép GĐXH - Ngày 28/8, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở san, chiết, nạp LPG trái phép quy mô lớn tại Bắc Ninh. Chủ cơ sở chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến hoạt động san, chiết, nạp LPG.



