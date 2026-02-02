Phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu hàng hóa, xác định 16 đối tượng liên quan

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi (khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM), sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Phương tiện và tang vật cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tại các địa điểm kiểm tra. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đối tượng sản xuất, buôn bán gas giả. Bước đầu đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 05 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 03 bồn gas, 06 thùng tem, nhãn gas, 06 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh phương tiện và tang vật cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tại các địa điểm kiểm tra:

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.