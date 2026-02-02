Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả nhãn hiệu hàng hóa, xác định 16 đối tượng liên quan

Thứ hai, 07:34 02/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kiểm tra 10 địa điểm sản xuất gas, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas khủng chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp sang các bình loại 12kg và 45kg mang tem nhãn các hãng gas uy tín. Công an xác định có 16 đối tượng liên quan.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện có nhóm đối tượng thường thu gom mua lại khí gas từ nguồn các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải, đường Lê Lợi (khu phố 6, phường Vũng Tàu, TPHCM), sau đó vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp khí gas từ bồn lớn nằm cố định sang các vỏ bình loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Sau đó dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường, đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 1.

Phương tiện và tang vật cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tại các địa điểm kiểm tra. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm các đối tượng sản xuất, buôn bán gas giả. Bước đầu đã thu giữ 14 xe ô tô tải các loại (trong đó có 05 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12kg và 45kg, trong đó hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, hơn 3.000 niêm màng co, 03 bồn gas, 06 thùng tem, nhãn gas, 06 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas…

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế xác định được có 16 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh phương tiện và tang vật cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tại các địa điểm kiểm tra:

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 2.

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 3.

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 4.

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 5.

Phát hiện đường dây tuồn gas giả quy mô lớn, xác định có 16 đối tượng liên quan - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai. 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 nạn nhân vụ nổ gas ở Vĩnh Phúc bỏng nặng nguy kịch

5 nạn nhân vụ nổ gas ở Vĩnh Phúc bỏng nặng nguy kịch

Hình ảnh hiện trường tan hoang sau vụ nghi nổ khí gas ở Vĩnh Phúc

Hình ảnh hiện trường tan hoang sau vụ nghi nổ khí gas ở Vĩnh Phúc

Gas giả, gas sang chiết lậu ngày càng tăng

Gas giả, gas sang chiết lậu ngày càng tăng

Cùng chuyên mục

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chồng muốn mang tiền lương cho mẹ đẻ vay mà không bàn bạc rõ ràng, Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi) đã không kiềm chế được cơn giận, dùng dao tước đi mạng sống của người đầu ấp tay gối.

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận, xâm hại thiếu nữ 16 tuổi

Pháp luật - 22 giờ trước

Nguyễn Hữu Duẩn đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người nổi tiếng để lừa hẹn, xâm hại một thiếu nữ 16 tuổi và quay video nhằm uy hiếp.

Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giới

Lai Châu: Phá chuyên án ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên tuyến biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 31/1/2026, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá Chuyên án 0126S, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin.

Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hội

Khởi tố cặp đôi chuyên lừa người nghèo bằng chiêu 'chạy suất' nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Phát hiện 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty BBB Thăng Long

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Pháp luật - 1 ngày trước

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Pháp luật - 1 ngày trước

Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,

Xem nhiều

Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Pháp luật

GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Vụ vợ đoạt mạng chồng giữa đêm ở Phú Thọ: Người vợ lĩnh án 19 năm tù

Pháp luật
“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tù

“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tù

Pháp luật
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Pháp luật
Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top