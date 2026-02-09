Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc Hồi

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 05/02/2026, Công an xã Ngọc Hồi đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi sang chiết gas trái phép trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 09h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an xã Ngọc Hồi phát hiện, ngăn chặn đối tượng P.V.L (SN 2001 hộ khẩu thường trú: thôn An Vĩnh, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép tại khu vực đường Đại Thanh, xã Ngọc Hồi, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 03 bình gas loại 45kg nhãn hiệu Hồng Hà; 35 bình gas loại 13kg dán nhãn Hồng Hà, cùng toàn bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết gas trái phép.

Hiện Công an xã Ngọc Hồi đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.