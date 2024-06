Triệu tập người đàn ông bôi nhọ lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Ngày 24-6, Công an TP Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã triệu tập, xử lý đối tượng N.V.V. (26 tuổi, quê Trà Vinh) vì có hành vi đăng tải bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Bến Cát phát hiện V. đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "V.K." đăng tải bài viết lên nhiều hội nhóm với nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an TP Bến Cát đã triệu tập V. lên làm việc. Tại đây, V. cho biết trước đó bản thân vi phạm giao thông nên đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Do bực tức chuyện này, V. đã sử dụng mạng xã hội đăng bài xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông. Hiện Công an TP Bến Cát đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

