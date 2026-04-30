Trịnh Thu Bình: Từ sinh viên Y khoa đến Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026

Thứ năm, 19:00 30/04/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Trịnh Thu Bình - cựu sinh viên Y khoa, vừa đăng quang Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026.

GĐXH - Nguyễn Khuê Thu - nữ phiên dịch viên quê Bắc Ninh - vừa đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Earth International 2026.

Chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 vừa khép lại mùa giải thứ hai với ngôi vị cao nhất thuộc Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, người đẹp Hà thành - Trịnh Thị Thu Bình cũng nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp. Cô sẽ đại diện Việt Nam dự thi Mrs Universe 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại Sri Lanka.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Trịnh Thị Thu Bình (sinh năm 1991) là cựu sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội, nơi đã hun đúc nên ở cô sự kỷ luật, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm. Chính nền tảng trong lĩnh vực Y tế đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp cô định hình tư duy lãnh đạo và bản lĩnh của một người phụ nữ theo đuổi con đường doanh nhân.

Với cô, tri thức không chỉ là công cụ mà còn là "chìa khóa" mở ra sự tự tin và khả năng tạo ra giá trị bền vững.

Bên cạnh đó, những hành trình du lịch, khám phá văn hóa các vùng miền cũng giúp cô mở rộng góc nhìn, làm giàu thêm trải nghiệm sống và thấu hiểu con người sâu sắc hơn.

Đối với Á hậu Trịnh Thu Bình, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không dừng lại ở ngoại hình, mà được kiến tạo từ trí tuệ, khí chất và khả năng lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cô luôn theo đuổi phong cách sống tinh tế, đồng thời tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam như một nguồn nội lực bền vững.

Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là dấu mốc đáng tự hào, mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Á hậu Trịnh Thu Bình mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, thanh lịch và giàu bản sắc – đại diện cho một thế hệ phụ nữ hiện đại, tự tin hội nhập và không ngừng vươn lên.

 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
