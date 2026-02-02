Hồi sinh dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bằng mô hình dưỡng lão bán trú

Liên quan tới dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bỏ hoang suốt nhiều năm, UBND phường Hàm Rồng đề xuất tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi công năng thành trung tâm dưỡng lão theo mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi" theo hình thức bán trú.

Nằm trên trục đường Yên Ngựa, giữa không gian xanh mướt và yên bình của phường Hàm Rồng, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng sở hữu quy mô đáng mơ ước với diện tích hơn 3,5 hec-ta. Với 7 khu nhà, hàng chục phòng làm việc và hệ thống nhà nghỉ sinh thái, nơi đây từng được kỳ vọng là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của UBND phường Hàm Rồng, công trình hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do thời gian dài không sử dụng. Hệ thống điện hư hỏng, tường bong tróc và gạch lát nứt vỡ đã biến một tài sản công có giá trị lớn thành gánh nặng quản lý.

Đáng chú ý, dù đã được các sở, ngành liên quan rà soát nhu cầu, nhưng không một đơn vị nào mặn mà với việc tiếp nhận lại trung tâm theo công năng cũ.

Trước thực trạng trên, UBND phường Hàm Rồng đề xuất tỉnh Thanh Hóa giao Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa để quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lập dự án kêu gọi và thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dưỡng lão theo mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi" theo hình thức bán trú cụ thể, trung tâm dưỡng lão sẽ tổ chức xe đưa đón, buổi sáng đón người cao tuổi đến sinh hoạt, chiều đưa về nhà. Tại đây, người cao tuổi có thể gặp gỡ bạn bè, rèn luyện thể dục, tham gia văn hóa, văn nghệ, giao lưu học tập, từ đó cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hệ thống điện hư hỏng, tường bong tróc và gạch lát nứt vỡ.

Ưu điểm của phương án này là tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có. Các hội trường, phòng làm việc rộng rãi sẽ được cải tạo thành phòng vật lý trị liệu, khu sinh hoạt chung, khu nhà nghỉ sinh thái chuyển đổi thành không gian chăm sóc cao cấp...

Trước đề xuất trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi và bàn giao tài sản này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư dự án trung tâm dưỡng lão theo đúng đề xuất của phường Hàm Rồng và Sở Xây dựng.

Cỏ mọc um tùm.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội - Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, được khởi công vào tháng 12/2012 với mục tiêu trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014. Tuy nhiên, sau khi Trung tâm hành chính của Thành ủy và UBND TP Thanh Hóa (cũ) chuyển đến địa điểm mới vào năm 2015, nơi đây trở thành nơi làm việc tạm thời. Đến năm 2019, khi trụ sở mới hoàn thành, khu hội nghị này chính thức bị bỏ trống.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát năm 2020, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, công trình này lại rơi vào tình trạng không được sử dụng và nhanh chóng xuống cấp.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có nỗ lực "cứu vãn" bằng cách đề xuất chuyển đổi trung tâm thành trụ sở cho một số đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, do sự bất cập về công năng, chi phí sửa chữa lớn và vị trí xa trung tâm, không có đơn vị nào chấp nhận giải pháp này.