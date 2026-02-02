Hồi sinh dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bằng mô hình dưỡng lão bán trú
GĐXH - Phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) kiến nghị chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bị bỏ hoang thành trung tâm dưỡng lão bán trú nhằm tận dụng hạ tầng và giải quyết nhu cầu an sinh xã hội.
Liên quan tới dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng bỏ hoang suốt nhiều năm, UBND phường Hàm Rồng đề xuất tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi công năng thành trung tâm dưỡng lão theo mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi" theo hình thức bán trú.
Nằm trên trục đường Yên Ngựa, giữa không gian xanh mướt và yên bình của phường Hàm Rồng, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng sở hữu quy mô đáng mơ ước với diện tích hơn 3,5 hec-ta. Với 7 khu nhà, hàng chục phòng làm việc và hệ thống nhà nghỉ sinh thái, nơi đây từng được kỳ vọng là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ.
Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của UBND phường Hàm Rồng, công trình hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do thời gian dài không sử dụng. Hệ thống điện hư hỏng, tường bong tróc và gạch lát nứt vỡ đã biến một tài sản công có giá trị lớn thành gánh nặng quản lý.
Đáng chú ý, dù đã được các sở, ngành liên quan rà soát nhu cầu, nhưng không một đơn vị nào mặn mà với việc tiếp nhận lại trung tâm theo công năng cũ.
Trước thực trạng trên, UBND phường Hàm Rồng đề xuất tỉnh Thanh Hóa giao Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa để quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai.
Lập dự án kêu gọi và thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dưỡng lão theo mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi" theo hình thức bán trú cụ thể, trung tâm dưỡng lão sẽ tổ chức xe đưa đón, buổi sáng đón người cao tuổi đến sinh hoạt, chiều đưa về nhà. Tại đây, người cao tuổi có thể gặp gỡ bạn bè, rèn luyện thể dục, tham gia văn hóa, văn nghệ, giao lưu học tập, từ đó cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.
Ưu điểm của phương án này là tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có. Các hội trường, phòng làm việc rộng rãi sẽ được cải tạo thành phòng vật lý trị liệu, khu sinh hoạt chung, khu nhà nghỉ sinh thái chuyển đổi thành không gian chăm sóc cao cấp...
Trước đề xuất trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thu hồi và bàn giao tài sản này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.
Đồng thời yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi đầu tư dự án trung tâm dưỡng lão theo đúng đề xuất của phường Hàm Rồng và Sở Xây dựng.
Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội - Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, Dự án Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, được khởi công vào tháng 12/2012 với mục tiêu trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2014. Tuy nhiên, sau khi Trung tâm hành chính của Thành ủy và UBND TP Thanh Hóa (cũ) chuyển đến địa điểm mới vào năm 2015, nơi đây trở thành nơi làm việc tạm thời. Đến năm 2019, khi trụ sở mới hoàn thành, khu hội nghị này chính thức bị bỏ trống.
Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát năm 2020, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, công trình này lại rơi vào tình trạng không được sử dụng và nhanh chóng xuống cấp.
Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có nỗ lực "cứu vãn" bằng cách đề xuất chuyển đổi trung tâm thành trụ sở cho một số đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, do sự bất cập về công năng, chi phí sửa chữa lớn và vị trí xa trung tâm, không có đơn vị nào chấp nhận giải pháp này.
Hà Nội: Người dân hối hả dỡ nhà, giao đất thực hiện GPMB dự án đường Vành đai 2,5Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm đình trệ, hình hài đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy - KĐT Dịch Vọng (TP Hà Nội) đang dần lộ diện khi người dân đồng loạt tự nguyện tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng.
Hội chợ Mùa Xuân phải làm bùng nổ thị trường tiêu dùng ngay từ đầu năm 2026Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, mở đầu chuỗi hội chợ thường niên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Tin sáng 2/2: Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ năm 2026; Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin vuiThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Luật BHXH sửa đổi quy định cụ thể các trường hợp tạm dừng, chấm dứt và điều kiện tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, áp dụng từ năm 2026; Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi Luật Dân số chính thức có hiệu lực.
Đặt lồng bắt cua, không ngờ dính con vật quý hiếm nặng 5 kgThời sự - 18 giờ trước
Ra đồng đặt lồng bắt cua, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ khi con tê tê quý hiếm bị mắc kẹt trong lồng.
Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông ĐàThời sự - 21 giờ trước
Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sôngThời sự - 1 ngày trước
Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.
Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú ThọThời sự - 1 ngày trước
Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.
Sự thật thông tin sẽ rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026Thời sự - 1 ngày trước
Mua bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định quảng cáo trên Internet... là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2.
Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông ĐàThời sự
Sau nhiều ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể nữ Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên sông Đà, đoạn gần chân Thủy điện Sơn La. Hiện cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.