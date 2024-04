Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle (Tây Ban Nha), nhà thiết kế thời trang người Anh Victoria Beckham (50 tuổi) tiết lộ bí mật hôn nhân. Victoria đã duy trì được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên cựu danh thủ David Beckham (48 tuổi) trong suốt 25 năm qua.

Trước hết, đối với Victoria, David chính là một nguồn cảm hứng đối với cô. Sau đó, cô luôn cố gắng đưa tiếng cười vào cuộc sống gia đình. Victoria nói: "Chồng tôi chính là nguồn cảm hứng cho tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực đưa vào cuộc sống chung niềm vui, sự hài hước, những cuộc chuyện trò tán gẫu, những hoạt động như khiêu vũ, nhảy múa, dùng đồ uống với nhau...

Hình ảnh mới nhất của Victoria Beckham trên trang bìa tạp chí Elle (Ảnh: Daily Mail).

Victoria cho biết cô luôn cố gắng đưa tiếng cười vào cuộc sống gia đình (Ảnh: Daily Mail).

Đặc biệt, chúng tôi luôn cười đùa, trêu chọc nhau. Đó là bí quyết của tôi để có hôn nhân hạnh phúc. Tôi tin vào sức mạnh của tiếng cười, của tình bạn và tình thân. Đến thời điểm này, gia đình tôi có lẽ đã trở thành một dạng hình mẫu. Mọi người thích được nhìn ngắm những mối quan hệ lâu bền".

Trong đăng tải chúc mừng sinh nhật tuổi 50 của vợ, cựu danh thủ David Beckham viết: "Chúc mừng sinh nhật vợ xinh đẹp. Khi em đi tới dấu mốc này, em hãy nhìn lại hành trình của mình và tự hào về những gì em đã đạt được, đã gây dựng được.

Em là một nữ ca sĩ nổi tiếng, một nữ doanh nhân thành đạt, là vợ của một danh thủ nổi tiếng. Nhưng thành tựu lớn nhất của em chính là các con. Em đã dẫn dắt các con, yêu thương và dạy bảo các con. Các con yêu thương em nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn đạt được. Cả nhà yêu thương em rất nhiều".

Thực tế, trong cuộc đời mình, Victoria từng đính hôn với một chàng thợ điện có tên Mark Wood. Người đàn ông này từng làm việc cho công ty cung cấp thiết bị điện do cha của Victoria làm chủ. Vì một số lý do, nên từng có giai đoạn người đàn ông này sống trong ngôi nhà của gia đình Victoria. Giữa Victoria và anh kỹ sư điện từng nảy sinh tình cảm.

Victoria đã bước sang tuổi 50 (Ảnh: Daily Mail).

David và Victoria Beckham là một cặp đôi quyền lực trong giới showbiz (Ảnh: Daily Mail).

Năm 1994, Mark Wood đã cầu hôn Victoria, khi ấy, cô 20 tuổi và đã nhận lời. Nhưng 2 năm sau, họ chia tay. Nhìn lại chuyện cũ, Victoria chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Vì một số lý do mà chúng tôi đính hôn với nhau. Anh ấy là một kỹ sư điện. Tôi nghĩ chính việc anh ấy sống trong ngôi nhà của gia đình chúng tôi đã khiến tôi có quyết định như vậy".

Sau cuộc tình với Mark Wood, Victoria dồn tâm sức cho hoạt động ca hát cùng nhóm Spice Girls. Cơ duyên đã đưa cô tới với chồng tương lai - danh thủ David Beckham.

Lần đầu tiên David Beckham biết tới Victoria là khi chiêm ngưỡng cô mặc bộ đồ "catsuit" màu đen ôm sát đầy gợi cảm xuất hiện trong MV Say You'll Be There của nhóm nhạc nữ Spice Girls. Ngay khoảnh khắc đó, David đã cảm thấy mình yêu thích Victoria, dù họ chưa từng gặp gỡ.

David từng tiết lộ: "Có một lần, khi tôi đang ngồi với Gary Neville (đồng đội một thời của David ở câu lạc bộ Manchester United), MV của nhóm Spice Girls xuất hiện trên tivi, tôi quay sang nói với Gary rằng: "Tớ thích cô ca sĩ mặc bộ đồ catsuit màu đen ôm sát kia".

David và Victoria Beckham thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Lần đầu tiên David và Victoria gặp gỡ trực tiếp là sau một trận bóng hồi năm 1997, khi ấy David 22 tuổi, Victoria 23 tuổi. Chàng tiền vệ của câu lạc bộ Manchester United đã thầm thích Victoria từ trước, anh quyết tiếp cận và chinh phục cô.

Trong cuộc gặp ấy, David lấy hết can đảm tiến lại gần và tự giới thiệu mình với Victoria. Nhớ lại tương quan sự nghiệp của mình và Victoria ở thời điểm đó, David cho hay: "Khi ấy, Victoria đang rất nổi tiếng, còn tôi mới chỉ bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Manchester United.

Trong lần đầu tiên trò chuyện, chúng tôi đã ngồi với nhau trong khoảng một giờ. Thực tế, Victoria có hơi say trong cuộc gặp ấy. Về sau, cô ấy nói không còn nhớ gì nhiều về cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi. Khi ra về, cô ấy viết số điện thoại của cô ấy lên một tấm vé tàu rồi đưa cho tôi. Cho tới giờ, tôi vẫn còn giữ tấm vé đó".

Khi gắn bó với nhau, David và Victoria Beckham nhanh chóng trở thành một cặp đôi quyền lực trong showbiz quốc tế. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 1999. Tại thời điểm tổ chức hôn lễ, họ đã có con chung đầu lòng.

Nhìn lại cuộc hôn nhân bền bỉ với David Beckham, Victoria rất tự hào: "Người ta đã từng nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không bền. Từ giây phút chúng tôi bước vào hôn nhân, người ta đã luôn nói như vậy, và giờ đây, chúng tôi vẫn đang ở bên nhau".