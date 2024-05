Truy bắt hai tên cướp 'nhí' giật tài sản phụ nữ đi đường

Theo Công an quận Cẩm Lệ, Tuấn và Sơn sớm bỏ học, dạt nhà từ Quảng Bình vào TP Đà Nẵng để kiếm việc làm, có tiền tiêu xài. Gần đây, hai đối tượng này thường chạy xe rong ruổi các tuyến đường, tìm sơ hở của người đi đường để cướp, giật tài sản.



Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 24/5, Tuấn điều khiển xe máy BKS 29T1- 06215 chở Sơn đi từ phòng trọ (ở số K64, đường Đoàn Phú Tứ, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến khu vực đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ).

Nguyễn Đăng Minh Tuấn và Dương Khánh Sơn tại cơ quan Công an.

Khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà Nguyễn Thị M. (SN 1971, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo.

Lúc này, Sơn lên cầm lái xe máy áp sát để Tuấn giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà M. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cả hai sau đó mang dây chuyền đi bán được 12,7 triệu đồng. Tuấn dùng số tiền 6,5 triệu đồng để đi chuộc lại điện thoại Iphone 13 đã cầm trước đó, số tiền còn lại cả 2 tiêu xài.

Những tưởng vụ cướp trót lọt, nên sáng 27/5, Tuấn, Sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm “con mồi” tiếp theo. Nhưng cả hai đã bị bắt và cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật...

Ngày 27/5, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tất Linh (SN 1984, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) điều tra về hành vi cướp tài sản.