Truy bắt kẻ chặn ô tô, đâm chết tài xế ở Hà Nội

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Tối 20/10, đại diện Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an phường Bồ Đề phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Người dân theo dõi vụ việc.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ án xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Theo clip được người dân ghi lại, nghi phạm đi xe máy, chặn đầu ô tô sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người tài xế ô tô. Trong lúc gây án, nghi phạm hô, hét lớn. Nạn nhân được ghi nhận bị đâm gục khi ngồi ở ghế lái, máu loang lổ. Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường bằng xe máy.