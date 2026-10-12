Hà Nội: Danh tính người đàn ông đi xe máy chặn đầu, hành hung tài xế ô tô giữa đường

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 11/10 tại tuyến đường Dương Đức Hiền thuộc địa bàn xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Do cho rằng chiếc xe ô tô di chuyển phía sau có hành vi chèn ép trong lúc xin đường chuyển hướng, một người đàn ông đi xe máy đã tỏ thái độ bực tức, nhanh chóng vượt lên và dừng xe ngay trước đầu ô tô nhằm "nói chuyện phải quấy".

Người đàn ông chặn đầu xe ô tô, hành hung tài xế. Ảnh cắt từ video

Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành xô xát khi hai bên lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của sự việc là hành vi thiếu kiềm chế, dùng bạo lực tấn công người điều khiển ô tô của tài xế xe máy. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến bất bình từ cộng đồng mạng trước hành vi côn đồ khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Thuận An đã lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh và làm việc với người điều khiển xe máy liên quan đến vụ việc là ông L.X.H. (sinh năm 1972, trú tại xã Thuận An).

L.X.H tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, bước đầu ông L.X.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo lời khai của ông H., do bức xúc chuyện xin đường không thành, trong lúc nóng giận đã không giữ được bình tĩnh, điều khiển xe chặn đầu ô tô và thực hiện hành vi dùng tay bóp mũi, tát người điều khiển ô tô.

Hiện tại, Công an xã Thuận An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng trêu ghẹo cô gái, hành hung bạn trai trong quán ăn ở Phú Diễn GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập 2 đối tượng có hành vi côn đồ, chửi bới và đánh đập dã man nam thực khách cùng người vào can ngăn ngay tại một quán ăn trên địa bàn.



