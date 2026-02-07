Truy bắt kẻ cướp trên cánh đồng vắng trong đêm
GĐXH - Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nghệ An) bị một đối tượng chặn xe trên đường nội đồng, bóp cổ, hành hung để cướp tài sản. Sau gần 2 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng này.
Ngày 7/2, Công an xã Kim Liên (Nghệ An) cho biết, đã truy bắt và khống chế đối tượng cướp tài sản xảy ra trên đường nội đồng. Đối tượng có tiền án về tội cướp và hiếp dâm, từng lĩnh án 10 năm tù.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 6/2, Công an xã Kim Liên tiếp nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại xóm Hồng Sơn. Nạn nhân là chị D.T.L (trú xã Kim Liên) cho biết, khi đang điều khiển xe máy từ xóm Phú Thọ về xóm Hồng Sơn thì bị một nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda Winner vượt lên chặn đầu.
Do bị chặn xe bất ngờ, chị L. hoảng sợ bỏ chạy xuống ruộng gần đó. Đối tượng đuổi theo, bóp cổ, kẹp cổ, đe dọa buộc nạn nhân đưa tiền. Khi chị L. nói không có tiền, đối tượng tiếp tục khống chế, kéo nạn nhân ra khu vực đường nội đồng cách vị trí ban đầu khoảng 60m rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần, tiếp tục yêu cầu giao tài sản.
May mắn, một người dân đi đường phát hiện chiếc xe máy dựng bên vệ đường không có người nên dừng lại kiểm tra. Nghe tiếng kêu cứu, người này tiếp cận thì đối tượng lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Liên triển khai lực lượng xuống hiện trường, lấy lời khai người bị hại và tổ chức truy xét nóng. Nhận định đối tượng có thể lẩn trốn tại khu vực đồng ruộng, đồi cây quanh hiện trường, lực lượng công an đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ, an ninh cơ sở các xóm lân cận phối hợp truy tìm.
Hệ thống loa truyền thanh được sử dụng để thông báo khẩn, kêu gọi người dân hỗ trợ truy bắt. Các tổ công tác đồng thời chốt chặn những tuyến đường tiếp giáp khu vực xảy ra vụ việc.
Do trời tối, địa hình rộng, nhiều ao hồ, kênh mương, trang trại bỏ hoang, cây cối rậm rạp nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự tham gia tích cực của người dân, đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Đình Truyền (SN 2000, trú xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) đang lẩn trốn trong bụi rậm cạnh mép kênh đào giữa đồng thuộc xóm Hồng Sơn.
Tại cơ quan công an, Truyền ban đầu quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được và biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản.
Theo hồ sơ, năm 2018, Lê Đình Truyền từng bị TAND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm với thủ đoạn tương tự
