Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.
Theo Báo Thanh Niên, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Ly Meo, quê Quảng Nam), bị can trong chuyên án ma túy từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM.
Lê Phạm Hiểu Ly bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng bị can này đã bỏ trốn từ ngày 31/12/2024. Chỗ ở của Ly trước khi bỏ trốn là chung cư HT Pearl, 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP.HCM.
Được biết, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.
Ngày 16/8/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội: mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an thu giữ 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.
Theo Vietnamnet, Ly Meo trước đây vốn kiếm sống bằng buôn bán online, là một hot girl trên mạng xã hội. Nhưng người này bị cáo buộc có liên quan mật thiết đến đường dây ma túy quy mô từ Tam giác vàng về TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác; bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá hồi tháng 2/2024.
Liên quan đến đường dây ma túy, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hơn 20 đối tượng về các tội danh như: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đồng thời, công an thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí quân dụng có liên quan.
Trong đó, những mắt xích quan trọng tại Việt Nam của đường dây ma túy nói trên là Lê Thanh Tú (biệt danh Tú Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (43 tuổi), Lai Vi Thiệu (26 tuổi), Phan Văn Trung (28 tuổi)… Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.
Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01, 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM). Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Thao, Đội 4, số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.
