'Ôm hàng' trong người, 'hotgirl' đất Cảng bị bắt trước cửa hàng trang sức

Theo đó, với mục tiêu từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các quận Hải An, Hồng Bàng và Kiến An, TP.Hải Phòng đã phá 1 ổ nhóm, bắt giữ 4 đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 19h05 ngày 4/12, tại tổ dân phố Lê Duẩn 1 (phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng), Công an quận Kiến An bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1990, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,15 gam Methamphetamine.

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Vân và tang vật. (Ảnh: Công an TP.Hải Phòng)

Tiếp theo, ngày 5/12, trước cửa tòa nhà Doji Lê Hồng Phong (ở tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng), Công an quận Hải An bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Thanh Vân (SN 1999, ở số 58 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1,27 gam ketamine.

Cũng trong ngày 5/12, tại khu vực bến tàu cũ Bến Bính (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thọ (SN 1987, ở xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,15 gam heroin.

Nổi bật là, ngày 2/12, tại phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng triệt xóa ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); thu 5,11 gam heroin và tang vật liên quan.