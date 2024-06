Từ 1/7, thêm quy định mới về căn cước điện tử chính thức có hiệu lực

10 giờ trước

Bị lừa vào TP.HCM làm việc, nam thanh niên quê Nghệ An đành bắt xe khách để trở về nhà. Khi xe ra đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, do không có tiền trả nên thanh niên này bị nhà xe đuổi xuống đường, sau đó may mắn được lực lượng CSGT giúp đỡ.