Từ con hà mã đến củ dưa chuột: TikTok công bố những xu hướng viral nhất năm 2024

Từ chú hà mã con Moo Deng đến câu cửa miệng "rất đoan trang, rất chánh niệm" của Jools Lebron, TikTok - nền tảng video ngắn lớn nhất thế giới mới đây đã điểm lại những xu hướng nổi bật nhất của năm 2024. Hãy cùng nhìn lại những trào lưu đã làm mưa làm gió trên nền tảng này trong năm qua tại quốc tế:

Những "ngôi sao" động vật nhí

Nhiều người trên toàn cầu đã bị thu hút bởi sự xuất hiện của hai loài động vật con nổi tiếng: hà mã Moo Deng và chú chim cánh cụt Pesto. Cả hai đều nổi tiếng chỉ sau vài tháng tuổi.

Hà mã Moo Deng đến từ Thái Lan.

Atthapon “Benz” Nundee (người trông coi sở thú), người thực hiện các video lan truyền về Moo Deng, đã quay phim cô bé trong khu chuồng tại Sở thú Khao Kheow Open (Thái Lan). Một tuyên bố từ TikTok cho biết: "Moo Deng, chú hà mã lùn đáng yêu đến từ Thái Lan, và Pesto, chú chim cánh cụt hoàng đế ngoại cỡ đến từ Úc, cùng với các Hiệp sĩ Bàn Tròn khác, đã chiếm được cảm tình của cộng đồng Internet trên toàn thế giới."

Nhiều người đã say mê Moo Deng và Pesto, theo dõi các hoạt động hàng ngày của chúng trên mạng xã hội, bán hàng hóa theo chủ đề động vật và sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ động vật. TikTok tuyên bố: "Sự nổi tiếng của chúng đã vượt qua biên giới, không chỉ kết nối mọi người bằng tình yêu chung dành cho động vật mà còn khơi dậy các cuộc trò chuyện xoay quanh phúc lợi và bảo tồn chúng."

"Rất đoan trang, rất chánh niệm"

Người có ảnh hưởng Jools Lebron đã bùng nổ trên mạng xã hội với hơn 54 triệu lượt xem, sau khi nhắc nhở mọi người lý do tại sao họ nên "rất đoan trang, rất chánh niệm" ("Very demure, very mindful"). Mặc dù từ ngữ và câu cửa miệng thịnh hành này mới xuất hiện từ tháng 8, nhưng nó đã lan truyền mạnh mẽ đến mức Dictionary.com đã coi nó là Từ của năm 2024. Nhiều người có ảnh hưởng và người nổi tiếng, chẳng hạn như Olivia Rodrigo, Lindsay Lohan và Khloe Kardashian, thậm chí đã thêm từ "đoan trang" vào vốn từ vựng của họ. TikTok đã viết trong một tuyên bố: "Xu hướng #Demure không chỉ đặt ra một cụm từ mới mà còn trao quyền cho sự thể hiện bản thân và ảnh hưởng đến nhiều xu hướng khác nhau."

Jools Lebron - người sáng tạo ra cụm từ viral trên TikTok quốc tế

Món ngon từ dưa chuột

Logan Moffitt, một người có ảnh hưởng về ẩm thực được biết đến với biệt danh "chàng trai dưa chuột", chuyên về các món salad dưa chuột, đã trở nên cực kỳ nổi tiếng vào năm 2024 sau khi chia sẻ công thức nấu ăn từ dưa chuột của mình. Moffitt sử dụng cùng một loại dụng cụ nấu ăn trong các video của mình: một quả dưa chuột, dụng cụ bào sợi và một lọ thủy tinh hình trụ trong suốt. Trong video TikTok lan truyền nhất của anh với hơn 43 triệu lượt xem, Moffitt đã thực hiện phiên bản riêng của món cuộn California dưa chuột kem.

Mong muốn mua dưa chuột của người dùng TikTok đã khiến các cửa hàng tạp hóa phải đối mặt với tình trạng thiếu rau củ. Theo phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng tại FreshDirect, cửa hàng tạp hóa trực tuyến này đã chứng kiến mức tăng 172% doanh số bán dưa chuột vào tháng 7 so với năm trước, điều này có thể được cho là do xu hướng TikTok.

Mặc dù các công thức nấu ăn của anh đã thu hút hàng triệu lượt xem, nhưng chúng cũng gây ra phản ứng dữ dội, với một đợt bùng phát nhiễm vi khuẩn salmonella liên quan đến dưa chuột và một cáo buộc gia tăng số ca đến phòng cấp cứu do phương pháp nấu ăn. Những đầu bếp mới vào nghề, như Jackson Dean, đã lan truyền sau khi cắt vào ngón tay khi sử dụng dụng cụ bào sợi, mặc dù Moffitt đã dặn người xem "hãy cẩn thận" khi sử dụng dụng cụ sắc bén này.

TikTok tiếp tục tạo dấu ấn

TikTok tiếp tục tạo dấu ấn trong xã hội ngày nay bằng cách dạy mọi người công thức nấu ăn mới, tìm hiểu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc nâng cao vốn từ vựng và tư duy của họ. James Stafford (Giám đốc Nội dung Toàn cầu của TikTok) cho biết: "Trong suốt năm 2024, TikTok đã tiếp tục định nghĩa lại cách chúng ta khám phá, sáng tạo và kết nối thông qua ngôn ngữ chung của video. Chúng tôi tôn vinh cộng đồng toàn cầu của mình, những người đã truyền cảm hứng và giải trí cho chúng tôi trong năm nay, khi chúng tôi vẫn cam kết nuôi dưỡng một môi trường tích cực và hòa nhập, nơi mọi người đều có thể mang lại niềm vui, có tiếng nói độc đáo và cơ hội tỏa sáng."

Nguồn: NYPost