Từ giờ tới cuối năm làm ngay 4 mẹo nhỏ này để bỏ vận xui, rước tài lộc kéo vào nhà năm mới

1. Dọn nhà cửa gọn gàng

Nhà cửa gọn gàng được coi là một trong những yếu tố rất quan trọng về mặt phong thủy. Nhà cửa khi không được dọn dẹp gọn gàng có thể làm tắc nghẽn dòng lưu thông của tài lộc. Những điều xui rủi trong năm cũ vẫn tích tụ, vận may mới khó chảy vào nhà năm mới khiến gia chủ sẽ khó ăn nên làm ra.

Vào thời điểm cuối năm, bạn nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng làm việc, nhà bếp, nhà vệ sinh…, đặc biệt là khu vực trước cửa nhà. Đây là khu trung tâm đón các nguồn năng lượng chảy vào nhà, cũng là nơi thu hút tài lộc.

Trước cửa nhà tránh để những vật cản, tuyệt đối không để rác trước cửa nhà, không đóng đinh lên cửa chính. Nếu nhà có bảng tên hay số nhà, bạn cũng cần phải lau sạch sẽ. Bạn cũng có thể trang trí những câu đối, đèn để hút vận may, tân trang nhà cửa khi năm mới sang.

2. Tẩy uế toàn bộ căn nhà

Theo chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương, việc xông nhà tẩy uế là một trong những phương pháp giúp gia chủ cải thiện vận trình, gặp nhiều may mắn hơn khi năm mới tới. Đây là cách đơn giản nhất để bạn xóa bỏ những uế khí, âm khí, nhất là những ngôi nhà mới xây dựng hay sửa chữa xong.

Hơn nữa, trong quá trình sinh hoạt của các thành viên trong gia đình cũng có thể tạo ra các âm khí nhất định. Điều này sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của các thành viên trong gia đình.

Việc tẩy uế toàn bộ căn nhà giúp gia tăng thêm vượng khí cho ngôi nhà. Việc thực hiện cũng khá đơn giản, bạn có thể dùng nước ấm hòa với ngũ vị hương, gừng, bồ kết rồi dùng khăn sạch lau tất cả các đồ vật trong nhà. Đồng thời nên vứt bỏ những đồ vật cũ, hỏng ra khỏi nhà vì chúng thường mang âm khí nặng.

Đồ cũ lưu trữ trong quá nhiều ảnh hưởng tới nguồn năng lượng trong nhà, khiến gia chủ khó lòng thuận lợi trong công việc và tiền bạc. Ngay khi dọn dẹp xong, để không gian trong nhà thêm ấm cúng, nên dùng nụ trầm để xông nhà. Hiện trên thị trường có nhiều loại nụ trầm được tinh chế từ các loại thảo dược quý giá, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp mang năng lượng trừ tà.

3. Đón vận may vào nhà với muối

Ông cha ta từ xưa đã có câu ‘Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng- UIA) cho rằng, muối không chỉ để ăn mà trong quan niệm dân gian có ý nghĩa xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực. Người ta thường rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Vào đầu năm có tục sắm muối. Điều này là mong cầu hòa thuận trong tình cảm gia đình, mang tới vận may.

4. Trồng cây xanh, tăng vượng khí

Cây xanh tượng trưng cho sự sống, giúp tăng cường nguồn năng lượng tốt. Ở trong nhà, các gia đình có thể để thêm những cây xanh để không gian thêm xanh, nhìn có sức sống. Điều này cũng hút vượng khí, cho tâm trạng các thành viên trong nhà tốt hơn.

Những loại cây có ý nghĩa mang may mắn, tài lộc như cây kim ngân, kim tiền, phát tài… sẽ phù hợp với nhiều tuổi, nhiều mệnh. Vào cuối năm cũng có rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc đẹp, bạn có thể lựa chọn để tân trang lại cho căn nhà.

Ngoài ra, để tăng dương khí cần làm trong dịp cuối năm cũng có thể là tăng lượng ánh sáng chiếu vào nhà bằng cách mở cửa sổ mỗi ngày để đón nắng, phát quang cây cối rậm rạp xung quanh nhà, tăng thêm bóng điện hoặc lắp bóng điện có công suất chiếu sáng cao hơn. Đơn giản hơn, thường xuyên nấu ăn tại nhà cũng là cách tăng dương khí rất tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.