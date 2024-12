Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - Rằm tháng 11 âm lịch để được tài lộc, may mắn, thuận lợi

Thời điểm lý tưởng và nguyên tắc cần tuân theo khi lau dọn ban thờ cuối năm để đem tới tài lộc ai cũng cần biết GĐXH – Dọn dẹp, thanh tịnh không gian thờ cúng vào cuối năm để đón năm mới đã là truyền thống. Nhưng thời điểm lý tưởng nào và nguyên tắc cần tuân theo để tiến hành việc lau dọn đem đến may mắn, tài lộc không phải ai cũng biết.

3 khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch

Theo quan niệm của người Việt, ngày Rằm gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa "Cát tường" xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.

Cứ vào ngày này, mỗi gia đình người Việt thường đều làm lễ cúng gia tiên, gia thần để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, may mắn... Lễ vật cúng đơn giản, có thể chỉ cần chút hoa quả, hoa và nén hương thơm. Nếu có điều kiện, gia đình có thể chuẩn bị lễ mặn tùy theo nhu cầu của gia đình, nhưng cần tránh các món như thịt chó, thịt ba ba, mắm tôm….

Ngày Rằm tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024 sẽ vào ngày Chủ Nhật 15/12/2024 dương lịch. Để lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên nên tham khảo 3 khung giờ này.

+ Giờ Mão (5 - 7 giờ )

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ )

+ Giờ Thân (15 - 17 giờ).

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, mặc dù trong ngày Rằm tháng này có 3 khung giờ đẹp để thực hiện thắp hương, nhưng rơi vào đúng ngày nghỉ của mọi người sẽ có nhiều thời gian. Bởi vậy, tốt nhất là mọi người nên lựa chọn thắp hương vào khung giờ sáng. Buổi sáng lan tỏa nhiều năng lượng tích cực hơn cho các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, để những ngày cuối tháng được gặp nhiều may mắn, mọi người cũng nên chú ý lựa chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đẹp trong ngày này. Theo đó, điểm đến của hướng xuất hành trong ngày Rằm tháng 11 nên lựa chọn hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc để mọi việc được thuận lợi, may mắn và tài lộc. Cùng với đó, khi xuất hành nên vào các giờ đẹp là: 11h-13h 23h- 1h (Đại an), 1h-3h 13h-15h (Tốc hỷ), 7h-9h 19h-21h (Tiểu cát).

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần ngày Rằm tháng 11 âm lịch Giáp Thìn 2024

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, con kính lạy mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

- Con kính lạy cộng đồng ngũ phương long mạch linh thần, con kính lạy Trung ương linh thần, Huyền Vũ linh thần, Chu tước linh thần, Thanh Long linh thần, Bạch Hổ linh thần.

- Con kính ngài Đông Trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

- Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, con kính lạy ngài Bản gia Thần tài phúc đức chính thần.

- Con kính lạy Bản gia Ngũ phúc linh thần , con kính lạy Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần

- Con kính lạy tiền chủ, Hậu chủ linh thần cùng các chư vị linh thần cai quản nơi nhà này, đất này.

Tín chủ con (chúng con) là: ……………

Ngụ tại: ………………….

Hôm nay là ngày...... tháng...... năm...., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả thắp nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng cộng đồng chư vị linh thần cai quản tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, nhị thập tứ tiết hưởng bình an thịnh vượng, gia đạo hưng long, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông.

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.