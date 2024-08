Từ ngày 1/1/2025, tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe như thế nào?

Từ ngày 1/1/2025, giấy phép lái xe bị trừ điểm như thế nào?

Theo Điều 58, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, điểm của giấy phép lái xe được quy định:

- Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

- Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Khoản 7 Điều 61 của Luật này do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng.

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe.

Những lỗi nào có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe?

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông sẽ có hiệu lực. Đáng chú ý, tại Điều 58 của luật này quy định, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, tài xế sẽ bị trừ điểm khi vi phạm luật. Ngay sau khi có quyết định trừ điểm giấy phép lái xe sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu và thông báo cho chủ nhân biết.

Giấy phép lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm trong 12 tháng kể từ ngày bị trừ gần nhất. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì tài xế không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo loại giấy phép lái xe đó.

Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe phải kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do cảnh sát giao thông tổ chức; kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Những lỗi bị trừ điểm giấy phép lái xe, bao gồm:

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

- Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy;

- Điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%;

- Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ trên 35km/h;

- Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định;

- Buông cả hai tay khi lái xe;

- Dùng chân lái xe;

- Ngồi về một bên khi lái xe;

- Nằm trên yên xe khi lái xe;

- Thay người điều khiển khi xe đang chạy;

- Quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt lái xe;

- Lái xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

- Lái xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định...

Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông.

Sắp tới, vi phạm nồng độ cồn ở mức tước bằng 11-12 tháng, có thể chỉ bị trừ 2 điểm?

Trước câu hỏi: Việc quy định trừ điểm giấy phép lái xe có giống việc tước bằng lái đang áp dụng? Chia sẻ trên VietnamNet, Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Bộ Công an) cho biết, việc trừ điểm giấy phép lái xe khác với tước bằng lái đang áp dụng tại luật hiện hành.

Thứ nhất, việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Thứ hai, nếu người tham gia giao thông thông bị tước quyền sử dụng giấy lái xe thì sẽ không được phép điều khiển phương tiện. Trong khi đó, trường hợp trừ điểm giấy phép lái xe thì tài xế vẫn được điều khiển phương tiện đến khi bị trừ hết 12 điểm.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, hiện nay tài xế vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng tối thiểu sẽ bị tước bằng từ 11 - 12 tháng thì tới đây sẽ bị trừ 2 điểm. Sau khi bị trừ điểm, tài xế sẽ ý thức được hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn được quyền điều khiển xe, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc này bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật Việt Nam.

Thứ ba, việc trừ điểm giấy phép lái xe sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức về hành vi vi phạm của tài xế. Bởi khi bị trừ hết điểm, người tham gia giao thông phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về an toàn giao thông mới được phục hồi điểm. Với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe như trước đây, tài xế được nhận lại bằng lái của mình sau thời gian bị tước.

Thứ tư, qua việc trừ điểm giấy phép lái xe, có thể quản lý tài xế trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cho đến quá trình chấp hành pháp luật, việc tái phạm lỗi.



Trừ điểm giấy phép lái xe, tài xế nhận thông báo và xem số điểm còn lại ở VNeID

Tại Điều 48, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo Nghị định cũng quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ từ 2 - 12 điểm giấy phép lái xe; trong đó, có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm.

Dữ liệu về điểm, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được tự động thực hiện trên hệ thống VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc này thuận tiện cho cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn, phiền hà trong trừ điểm với người vi phạm.

