Từ ngày 25/12, nếu vi phạm điều này sẽ bị khóa tài khoản xã hội, trang cộng đồng và kênh nội dung

Khóa tạm thời tài khoản mạng xã hội nếu trong 30 ngày vi phạm 5 lần trở lên

Cụ thể, thực hiện việc khóa tạm thời các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật (trong 30 ngày có ít nhất 05 lần cung cấp nội dung vi phạm pháp luật hoặc trong 90 ngày có ít nhất 10 lần cung cấp nội dung vi phạm bị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ); chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử); Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành hoặc khi tự phát hiện vi phạm.

Thời gian khóa tạm thời từ 07 ngày đến 30 ngày, tùy thuộc vào mức độ và số lần vi phạm.

Khóa tạm thời các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật. (Ảnh; TL)

Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên

Thực hiện việc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đã bị tạm khóa từ 03 lần trở lên khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội không xử lý nội dung, dịch vụ vi phạm pháp luật, không tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn hoạt động các tài khoản vi phạm pháp luật theo yêu cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc thu hồi Giấy phép/Giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội đã cấp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/12/2024.

Từ ngày 1/1/2025, nếu không biết điều này, nhiều người sẽ dễ mất tiền nộp phạt GĐXH - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2024/TT-BCA quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Hàng triệu người lao động sẽ mừng thầm khi biết những thông tin này GĐXH - Bộ Tài chính đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn phát sinh, khắc phục bất cập của chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Từ ngày 10/12/2024, những trường hợp nào không phải sử dụng trang phục trong ngành Kiểm sát? GĐXH - Theo thông tư số 03/2024/TT-VKSTC, trang phục trong ngành Kiểm sát nhân dân từ 10/12/2024 gồm trang phục thường dùng và lễ phục.