Tùng Dương hội ngộ Hòa Minzy trong live-concert kỷ niệm 25 năm ca hát

Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc GĐXH - Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ rạng rỡ và gu thời trang năng động khi đăng ảnh trong chuyến đi Úc mới đây.

Live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Sau Phùng Khánh Linh và GREY D, Hòa Minzy là cái tên tiếp theo được xác nhận góp mặt trong đêm nhạc.

Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện ở chương "Cội nguồn - Di sản", nơi tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam. Đây cũng là phần trình diễn được chú ý bởi sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cách tiếp cận âm nhạc khác nhau nhưng cùng dành tình cảm cho những giá trị văn hóa dân tộc.

Tùng Dương và Hòa Minzy là những đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí.

Những năm gần đây, Hòa Minzy tạo dấu ấn với các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. Trong đó, "Bắc Bling" gây chú ý khi đưa hình ảnh, âm hưởng vùng Kinh Bắc vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ.

Trong khi đó, Tùng Dương có hành trình dài tìm tòi, thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc, đồng thời không ngừng làm mới cách thể hiện những ca khúc về quê hương, đất nước. Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn cá tính, nam ca sĩ thường lựa chọn cách tiếp cận riêng để tạo chiều sâu cảm xúc cho các tác phẩm.

Cùng quê hương Bắc Ninh, Tùng Dương và Hòa Minzy có điểm chung trong tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Nếu Hòa Minzy đưa những nét đẹp văn hóa vùng miền đến gần hơn với công chúng qua các sản phẩm trẻ trung, Tùng Dương lại có thế mạnh trong việc khai thác chiều sâu cảm xúc và kết hợp các chất liệu truyền thống với tinh thần đương đại.

Không chỉ gặp nhau ở lựa chọn nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Vì vậy, sự góp mặt của nữ ca sĩ trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát của đàn anh mang đến màu sắc riêng, đồng thời tạo nên cuộc hội ngộ đáng chờ đợi trên sân khấu.

Bên cạnh sự kết hợp giữa các nghệ sĩ, "Bay về phía mặt trời" còn gây chú ý với quy mô dàn dựng lớn. Sân khấu có chiều ngang lên tới 90m, gần 100 vũ công đương đại cùng khoảng 30 tiết mục âm nhạc. Chương trình được xây dựng như một hành trình từ cội nguồn, di sản đến tinh thần sáng tạo và khát vọng hướng tới tương lai.

Tùng Dương có live-concert với sức chứa gần 50.000 người.

Với Tùng Dương, live-concert không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội thử nghiệm những cách biểu đạt mới. Sự xuất hiện của Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D cũng mở ra những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu.