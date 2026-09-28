Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc

Thời gian qua, Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca Bắc Ninh đều dễ dàng tạo sự chú ý nhờ nguồn năng lượng tích cực và hình ảnh ngày càng trẻ trung.