Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc

Thứ hai, 13:24 28/09/2026 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ rạng rỡ và gu thời trang năng động khi đăng ảnh trong chuyến đi Úc mới đây.

Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc - Ảnh 1.Ca sĩ Hòa Minzy được cử tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

GĐXH - Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 5, khóa IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã hiệp thương cử 38 cá nhân tham gia Ủy ban Trung ương Hội. Trong đó, nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (nghệ danh Hòa Minzy) là 1 trong 7 cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực được đại diện tham gia khóa này.

Hòa Minzy khoe phong cách thời trang ấn tượng và trẻ trung tại Úc 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Hòa Minzy khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến đi đến Úc. Cô cho biết đây là chuyến đi cá nhân và dự kiến trở lại Việt Nam vào đầu tháng 10. 

Hòa Minzy khoe phong cách thời trang ấn tượng và trẻ trung tại Úc 2026 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động, khoe vóc dáng ngày càng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hòa Minzy vẫn nổi bật giữa khung cảnh đường phố nước Úc.

Hòa Minzy khoe phong cách thời trang ấn tượng và trẻ trung tại Úc 2026 - Ảnh 3.

Điểm nhấn của outfit checkin Sydney của Hòa Minzy là mẫu túi dòng Hermès Kelly Sellier (size mini) phiên bản màu đen kết hợp với khóa bạc. Giá của dòng túi xa xỉ bán lẻ tại cửa hàng chính hãng dao động từ 10.500 - 11.500 USD ( khoảng 260 - 285 triệu VNĐ ).

Hòa Minzy khoe phong cách thời trang ấn tượng và trẻ trung tại Úc 2026 - Ảnh 4.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo tuổi 32 của Hòa Minzy. Một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và có phong cách thời trang ấn tượng.

Hòa Minzy khoe phong cách thời trang ấn tượng và trẻ trung tại Úc 2026 - Ảnh 5.

Thời gian qua, Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, giọng ca Bắc Ninh đều dễ dàng tạo sự chú ý nhờ nguồn năng lượng tích cực và hình ảnh ngày càng trẻ trung.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

Đẹp -

Ninh Dương Lan Ngọc được công bố là nữ chính sau cùng của "Chị chị em em 3". Tại showcase, nữ diễn viên cùng dàn người đẹp Kỳ Duyên, Chi Pu, Tô Diệp Hà, Bùi Quỳnh Hoa... khoe sắc trong trang phục truyền thống.

Mê mẩn nhan sắc Đặng Thu Thảo tuổi 35

Mê mẩn nhan sắc Đặng Thu Thảo tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 35, cô vẫn giữ được sức hút và thần thái riêng biệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.