Hòa Minzy gây chú ý trên đường phố nước Úc
GĐXH - Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ rạng rỡ và gu thời trang năng động khi đăng ảnh trong chuyến đi Úc mới đây.
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