Tuổi 42 của Đinh Ngọc Diệp

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Đinh Ngọc Diệp từng có thành tích học tập đáng chú ý. Năm 2002, cô đỗ thủ khoa đầu vào khối D khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2004, cô giành danh hiệu Hoa khôi Tây Đô, sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, dẫn chương trình và diễn xuất. Người đẹp ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Scandal: Hào quang trở lại, Người bất tử. Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào tháng 3/2016. Sau 10 năm chung sống, cặp đôi có hai con trai và thường xuyên đồng hành trong công việc.