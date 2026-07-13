Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ gây chú ý

Thứ hai, 15:44 13/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đinh Ngọc Diệp khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ "thả thính" ông xã Victor Vũ tại Mumbai (Ấn Độ).

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn tại một trong những địa điểm nổi tiếng của Mumbai. Trong khung hình, bà xã Victor Vũ diện chiếc váy xanh pastel với thiết kế tay bồng nữ tính, tôn làn da trắng sáng cùng vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc buông xõa tự nhiên, kết hợp nụ cười tươi tắn giúp Đinh Ngọc Diệp toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 2.

Đặc biệt, Đinh Ngọc Diệp còn khiến nhiều người thích thú khi dành cho ông xã Victor Vũ một màn "thả thính" đầy ngọt ngào: "Nếu chọn em, anh có một bầu trời để thương. Còn nếu chọn bầu trời… biết đâu sẽ lỡ mất một người luôn xem anh là cả bầu trời đó!". Trong ảnh cùng bà xã, Victor Vũ giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng, nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung hình ngập tràn hạnh phúc. Sau nhiều năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó và luôn đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 3.
Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 4.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài ngày càng trẻ trung của Đinh Ngọc Diệp, nhận xét cô "lão hóa ngược", khó tin vì đã là mẹ của hai con. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân viên mãn của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ: "Chị Diệp ngày càng trẻ đẹp", "Hai anh chị đúng là cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ" hay"Nhan sắc mẹ hai con mà như gái đôi mươi"...

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 5.

Có thể thấy, dù không còn hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi như trước, Đinh Ngọc Diệp vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường. 

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 6.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Victor Vũ giúp Đinh Ngọc Diệp tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ gây sốt với khoảnh khắc tình tứ tại Mumbai - Ảnh 7.

Sắc vóc bà mẹ 2 con Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.

 

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