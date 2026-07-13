Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ gây chú ý
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ "thả thính" ông xã Victor Vũ tại Mumbai (Ấn Độ).
Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài ngày càng trẻ trung của Đinh Ngọc Diệp, nhận xét cô "lão hóa ngược", khó tin vì đã là mẹ của hai con. Bên cạnh đó, không ít ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân viên mãn của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ: "Chị Diệp ngày càng trẻ đẹp", "Hai anh chị đúng là cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ" hay"Nhan sắc mẹ hai con mà như gái đôi mươi"...
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'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh caoCâu chuyện văn hóa -
Ở thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình Việt, 'hoa hậu màn ảnh' này từng sở hữu mức cát-xê khiến nhiều đồng nghiệp mơ ước.