Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ gây chú ý

Đặc biệt, Đinh Ngọc Diệp còn khiến nhiều người thích thú khi dành cho ông xã Victor Vũ một màn "thả thính" đầy ngọt ngào: "Nếu chọn em, anh có một bầu trời để thương. Còn nếu chọn bầu trời… biết đâu sẽ lỡ mất một người luôn xem anh là cả bầu trời đó!". Trong ảnh cùng bà xã, Victor Vũ giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng, nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung hình ngập tràn hạnh phúc. Sau nhiều năm về chung một nhà, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó và luôn đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống.