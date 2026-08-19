Tin sao 19/8: Ngọc Trinh gây chú ý với phong cách 'tóc nâu môi trầm', Đinh Ngọc Diệp nhắn nhủ tới Victor Vũ

Thứ tư, 17:55 19/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ngọc Trinh khiến người hâm mộ trầm trồ bởi hình ảnh mang phong cách thời trang "tóc nâu môi trầm", trong khi đó Đinh Ngọc Diệp đã gửi lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào tới Victor Vũ.

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 1.

Ngọc Trinh gây chú ý với loạt ảnh mới mang phong cách "tóc nâu môi trầm". Phong cách thời trang cá tính nhận về những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. 

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 2.

Thời gian qua, Ngọc Trinh luôn thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh mạnh mẽ, táo bạo nhưng cũng rất quyến rũ. 

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 3.

Diễn viên Tú Vi xinh tươi trong loạt ảnh mới, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy suy ngẫm về cuộc sống.

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 4.

"Hoàn hảo cũng tốt, mà không hoàn hảo cũng chẳng sao, đừng mãi làm khổ chính mình”, Tú Vi viết trên trang cá nhân.

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ loạt hình ảnh có sự xuất hiện của đạo diễn Victor Vũ. Trong ảnh, cả hai cùng ngồi trong một không gian ấm cúng.

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 6.

Nữ diễn viên không ngần ngại gửi lời động viên đến "người đàn ông trong hình". Đinh Ngọc Diệp viết: "Mình muốn gửi lời động viên đến người đàn ông trong hình. Vì anh ấy rất cực và rất cố gắng".

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 7.

MC Vân Hugo chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. 

Ngọc Trinh gây sốt với phong cách ' tóc nâu môi trầm ' và lời nhắn nhủ từ Đinh Ngọc Diệp - Ảnh 8.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc giữa khung cảnh lãng mạn tại Đức. 

(Ảnh: FB nhân vật)

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