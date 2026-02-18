Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Thứ tư, 15:00 18/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tuổi già, cho đi tất cả không còn là yêu thương, mà có thể trở thành rủi ro. Có 3 thứ cha mẹ càng "tiết kiệm" với con cái thì cuộc sống càng an toàn, nhẹ nhõm.

Ở nhiều gia đình Á Đông, cha mẹ thường quen với suy nghĩ: đã sinh con thì phải lo cho con đến cùng, kể cả khi bước sang tuổi già. Không ít người sẵn sàng dốc hết tiền bạc, tài sản cho con cái với niềm tin rằng đó là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương và trách nhiệm. 

Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội hiện đại, quan niệm "cho đi tất cả" ấy đang dần bộc lộ nhiều hệ lụy.

Các chuyên gia tâm lý và tài chính đều chỉ ra rằng, khi bước vào tuổi già, có những thứ cha mẹ càng "tiết kiệm" với con cái thì cuộc sống càng an toàn, chủ động và bớt tổn thương. 

Giữ lại không phải là ích kỷ, mà là một cách yêu thương tỉnh táo, vừa bảo vệ chính mình, vừa giúp con cái trưởng thành hơn.

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái - Ảnh 1.

Giữ tiền dưỡng già giúp người cao tuổi duy trì cảm giác an toàn và độc lập. Ảnh minh họa

1. Tiền dưỡng già: Nền tảng an toàn của tuổi xế chiều

Trong tất cả các khoản tích lũy, tiền dưỡng già là thứ người cao tuổi tuyệt đối không nên cho hết. 

Đây là nguồn tài chính đảm bảo cho sinh hoạt hằng ngày, chi phí y tế, thuốc men và những khoản phát sinh khi sức khỏe suy giảm, điều gần như không thể tránh khỏi ở tuổi già.

Khi cha mẹ trao trọn khoản tiền này cho con cái, rủi ro tài chính lập tức quay ngược lại chính họ. 

Chỉ cần một lần ốm nặng hoặc tai nạn bất ngờ, người già có thể rơi vào cảnh túng thiếu, buộc phải sống phụ thuộc, thậm chí phải "ngửa tay xin lại" chính số tiền mình từng cho đi. 

Điều đó không chỉ gây tổn thương về tinh thần, mà còn tạo áp lực ngược lên con cái.

Giữ tiền dưỡng già giúp người cao tuổi duy trì cảm giác an toàn và độc lập. Khi không bị ám ảnh bởi nỗi lo tiền bạc, họ có thể chủ động chăm sóc sức khỏe, lựa chọn dịch vụ phù hợp và tận hưởng tuổi già với tâm thế nhẹ nhõm, tự chủ.

Nhà đất, tài sản lớn: Chỗ dựa cuối cùng của tuổi già

Nhà cửa, đất đai hay các tài sản giá trị lớn thường là thành quả của cả một đời lao động. 

Vì thương con, nhiều bậc cha mẹ chọn cách sang tên sớm, coi đó như món quà để con "an cư lạc nghiệp" hoặc để tránh rắc rối sau này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyết định này tiềm ẩn không ít rủi ro.

Khi quyền sở hữu không còn trong tay, cha mẹ cũng mất đi quyền quyết định. Nếu con cái chưa đủ chín chắn, gặp biến cố tài chính hoặc vướng nợ nần, tài sản có thể bị bán đi, cầm cố hoặc sử dụng sai mục đích. 

Không ít trường hợp người già phải rời khỏi chính ngôi nhà gắn bó cả đời, sống trong cảm giác bấp bênh ngay ở tuổi xế chiều.

Giữ lại nhà đất và tài sản lớn không có nghĩa là không cho con, mà là chọn đúng thời điểm. Khi cần, cha mẹ vẫn có thể ở, cho thuê, thế chấp hoặc phân chia hợp lý bằng di chúc. 

Với người già, đây chính là "phao cứu sinh" giúp họ đứng vững trước mọi biến động của cuộc sống.

Tiền cho nhu cầu cá nhân và các mối quan hệ: Liều thuốc tinh thần của tuổi già

Tuổi già không chỉ cần đủ ăn, đủ mặc mà còn cần một đời sống tinh thần lành mạnh. 

Khoản tiền dành cho việc gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ, du lịch, học thêm kỹ năng mới hay đơn giản là mua sắm những thứ mình yêu thích đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì niềm vui sống.

Nếu vì con cái mà cha mẹ cắt bỏ hoàn toàn những nhu cầu cá nhân này, họ rất dễ rơi vào trạng thái thu mình, cô đơn và mất dần kết nối xã hội. 

Về lâu dài, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn kéo theo hệ lụy về sức khỏe thể chất, khiến tuổi già trở nên nặng nề, u ám.

Ngược lại, khi giữ lại một khoản tiền cho bản thân, người cao tuổi có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. 

Việc chủ động chi tiêu cho niềm vui cá nhân giúp họ duy trì sự tự tin, cảm giác được tôn trọng và giảm nguy cơ lệ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Biết giữ lại là cách yêu thương khôn ngoan ở tuổi già

Giữ lại tiền bạc, tài sản hay nhu cầu cá nhân không đồng nghĩa với lạnh lùng hay thiếu trách nhiệm với con cái. 

Đó là sự chuẩn bị tỉnh táo để người già không tự đẩy mình vào thế yếu, đồng thời giúp con hiểu rằng mỗi người đều cần tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Như nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh, tình yêu thương ở tuổi già không nằm ở việc cho đi tất cả, mà ở chỗ biết giữ lại một phần để bảo vệ chính mình. 

Khi cha mẹ sống an toàn, độc lập và thanh thản, đó cũng chính là nền tảng cho sự ổn định và hạnh phúc lâu dài của cả gia đình.

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầuTuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

3 điều mẹ làm không tốt bằng bố trong quá trình nuôi dạy con

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Sống tốt chưa chắc bằng sinh đúng ngày: 4 ngày Âm lịch đại cát, phúc lộc kéo dài nhiều thế hệ

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Top con giáp vượng đường quan lộ nhất năm 2026: Thời tới, vận mở, lộc vào như nước

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

12 cung hoàng đạo năm 2026 và gam màu may mắn quyết định vận trình cả năm

12 cung hoàng đạo năm 2026 và gam màu may mắn quyết định vận trình cả năm

Cùng chuyên mục

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

Gia đình - 9 giờ trước

Du lịch đầu năm không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn là cơ hội để làm mới tinh thần và cảm xúc. Những gì một người mang theo về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Duy trì 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Duy trì 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Gia đình - 11 giờ trước

Khi trưởng thành thực sự, họ nhận ra rằng cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ không phụ thuộc vào may mắn, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ.

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu đặt câu hỏi cung hoàng đạo nào sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, câu trả lời có thể khiến không ít người bất ngờ.

50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này

50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Ở tuổi 50, khi bạn bè đã lên chức ông nội, ông ngoại, tôi mới gặp được người khiến tôi muốn kết hôn, thế nhưng gia đình vẫn nhất quyết phản đối.

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết bên bố mẹ chồng đôi khi khiến nhiều nàng dâu lo lắng vì áp lực vô hình, những câu hỏi khó xử hay khác biệt trong nếp sống. Tuy nhiên, chỉ cần một chút tinh tế và chuẩn bị khéo léo, bạn hoàn toàn có thể biến những ngày sum họp thành khoảng thời gian ấm áp, bình yên và trọn vẹn.

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sự tận tâm và hết lòng ấy lại khiến những cung hoàng đạo này dễ bị tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện tình cảm.

Không phải ai chúc Tết cũng 'mát tay': 3 kiểu người được xem là mang may mắn cho gia chủ

Không phải ai chúc Tết cũng 'mát tay': 3 kiểu người được xem là mang may mắn cho gia chủ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai đi chúc Tết đầu năm cũng được xem là “mở lộc” cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian, có 3 kiểu người mang năng lượng tích cực, giúp gia đình đón năm mới hanh thông, tài lộc và êm ấm hơn.

Chuyên gia lý giải vì sao các cặp đôi thường chia tay vào đầu năm mới

Chuyên gia lý giải vì sao các cặp đôi thường chia tay vào đầu năm mới

Gia đình - 1 ngày trước

Tỷ lệ chia tay người yêu vào đầu năm mới cao đến nỗi các chuyên gia gọi tên nó là "Hiệu ứng chia tay vào tháng 1"; vì sao có hiện tượng này?

Xem nhiều

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng

10 năm trước, tôi lại nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi cưới bằng được một anh bác sĩ nội trú nghèo, không có gì ngoài đống sách vở chất đầy phòng trọ.

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Chuyện vợ chồng
Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Chuyện vợ chồng
3 cung hoàng đạo dễ đổi vận nhà cửa năm 2026: Tiền về đúng lúc, chạm mốc an cư

3 cung hoàng đạo dễ đổi vận nhà cửa năm 2026: Tiền về đúng lúc, chạm mốc an cư

Gia đình
Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top