Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Theo Express UK, một nghiên cứu mới của Time2play đã phân tích ngày sinh và đặc điểm chung của 50 người giàu nhất hành tinh. Kết quả cho thấy có những cung hoàng đạo nổi bật hơn hẳn về khả năng chạm tới đỉnh cao tài chính, thậm chí có một tháng sinh được xem là "tháng vàng của giới tỷ phú".

Bạch Dương và Thiên Bình: Hai cung hoàng đạo dẫn đầu về số lượng tỷ phú

Sau khi tổng hợp dữ liệu từ 50 người giàu nhất thế giới, nghiên cứu chỉ ra rằng Bạch Dương và Thiên Bình là hai cung hoàng đạo có số lượng tỷ phú nhiều nhất, mỗi cung đóng góp 8 cái tên trong danh sách.

Xếp ngay sau đó là Sư Tử và Bọ Cạp, cùng có 5 tỷ phú. Các cung như Bảo Bình, Cự Giải, Ma Kết, Song Tử, Song Ngư và Xử Nữ đều có 3 đại diện.

Kim Ngưu xuất hiện với 2 tỷ phú, trong khi Nhân Mã là cung duy nhất không có đại diện nào trong top 50 người giàu nhất thế giới theo nghiên cứu này.

Những tỷ phú nổi bật thuộc cung Bạch Dương và Thiên Bình

Nhắc đến cung hoàng đạo Bạch Dương, không thể bỏ qua cái tên đình đám như tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Nhắc đến Bạch Dương, không thể bỏ qua những cái tên đình đám như Amancio Ortega – "ông trùm" đứng sau thương hiệu thời trang Zara với khối tài sản hơn 82 tỷ USD, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer sở hữu gần 100 tỷ USD, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hay đồng sáng lập Google Larry Page với khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.

Trong khi đó, Thiên Bình cũng sở hữu danh sách tỷ phú đáng nể, bao gồm Ralph Lauren – biểu tượng của thời trang Mỹ, Stefan Persson – người thừa kế đế chế H&M, Francoise Bettencourt Meyers – người thừa kế L'Oréal với khối tài sản gần 100 tỷ USD và Alice Walton – người thừa kế tập đoàn bán lẻ Walmart.

Tháng 10 – "tháng sinh của giới siêu giàu"?

Một chi tiết đặc biệt được nghiên cứu chỉ ra là có tới 11 trong số 50 người giàu nhất thế giới sinh vào tháng 10.

Ngoài ra, tháng 6 và tháng 8 cũng ghi nhận mỗi tháng có 5 tỷ phú góp mặt trong danh sách.

Theo chiêm tinh học phương Tây, tháng 10 là thời điểm của cung Thiên Bình - chòm sao đại diện cho sự cân bằng, ngoại giao và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nhiều Thiên Bình vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Vì sao Bạch Dương dễ trở thành tỷ phú?

Nhà chiêm tinh Kelli Fox cho rằng Bạch Dương là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, giàu tinh thần cạnh tranh và không ngại thử thách.

Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Theo bà, để thành công bền vững, Bạch Dương thường cần một đối tác kinh doanh ổn định, thực tế và sẵn sàng đảm nhận những công việc chi tiết, nhàm chán, điều mà Bạch Dương không mấy hứng thú.

Nhà chiêm tinh Jessica Adams cũng chia sẻ với Express.co.uk rằng những người mang cung mặt trời Bạch Dương sở hữu tinh thần cạnh tranh rất cao, không lùi bước trước khó khăn và luôn là người đồng hành đáng tin cậy khi sẵn sàng ủng hộ ý tưởng của người khác.

Được cai trị bởi sao Hỏa - hành tinh gắn liền với chiến tranh và hành động, Bạch Dương tin vào việc "chiến đấu vì chính nghĩa".

Họ mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ quan điểm và càng trưởng thành càng biết xây dựng chiến lược rõ ràng hơn trong kinh doanh.

Ảnh minh họa

Thiên Bình và Sư Tử: Hai cung hoàng đạo hào phóng, tham vọng và dễ nắm bắt cơ hội

Trái ngược với sự bốc lửa của Bạch Dương, Thiên Bình được biết đến với sự hào phóng, tinh tế và gu thẩm mỹ cao.

Tuy nhiên, điểm yếu của họ là dễ bị cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ, khiến việc tiết kiệm trở thành một thử thách không nhỏ.

Đứng thứ ba về khả năng trở thành triệu phú là Sư Tử – cung hoàng đạo nổi bật với sức hút cá nhân mạnh mẽ và tinh thần tham vọng.

Theo bà Jessica Adams, Sư Tử là những người nhạy bén, quyết đoán và rất giỏi tận dụng cơ hội đúng thời điểm.

Nhờ tính cách hướng ngoại và khả năng xây dựng mối quan hệ rộng, Sư Tử thường dễ dàng thành công trong các mô hình hợp tác kinh doanh và nhanh chóng tạo ra của cải.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.