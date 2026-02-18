Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Thứ tư, 10:33 18/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nếu đặt câu hỏi cung hoàng đạo nào sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, câu trả lời có thể khiến không ít người bất ngờ.

Theo Express UK, một nghiên cứu mới của Time2play đã phân tích ngày sinh và đặc điểm chung của 50 người giàu nhất hành tinh. Kết quả cho thấy có những cung hoàng đạo nổi bật hơn hẳn về khả năng chạm tới đỉnh cao tài chính, thậm chí có một tháng sinh được xem là "tháng vàng của giới tỷ phú".

Bạch Dương và Thiên Bình: Hai cung hoàng đạo dẫn đầu về số lượng tỷ phú

Sau khi tổng hợp dữ liệu từ 50 người giàu nhất thế giới, nghiên cứu chỉ ra rằng Bạch Dương và Thiên Bình là hai cung hoàng đạo có số lượng tỷ phú nhiều nhất, mỗi cung đóng góp 8 cái tên trong danh sách.

Xếp ngay sau đó là Sư Tử và Bọ Cạp, cùng có 5 tỷ phú. Các cung như Bảo Bình, Cự Giải, Ma Kết, Song Tử, Song Ngư và Xử Nữ đều có 3 đại diện. 

Kim Ngưu xuất hiện với 2 tỷ phú, trong khi Nhân Mã là cung duy nhất không có đại diện nào trong top 50 người giàu nhất thế giới theo nghiên cứu này.

Những tỷ phú nổi bật thuộc cung Bạch Dương và Thiên Bình

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng' - Ảnh 1.

Nhắc đến cung hoàng đạo Bạch Dương, không thể bỏ qua cái tên đình đám như tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Nhắc đến Bạch Dương, không thể bỏ qua những cái tên đình đám như Amancio Ortega – "ông trùm" đứng sau thương hiệu thời trang Zara với khối tài sản hơn 82 tỷ USD, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer sở hữu gần 100 tỷ USD, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani hay đồng sáng lập Google Larry Page với khối tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.

Trong khi đó, Thiên Bình cũng sở hữu danh sách tỷ phú đáng nể, bao gồm Ralph Lauren – biểu tượng của thời trang Mỹ, Stefan Persson – người thừa kế đế chế H&M, Francoise Bettencourt Meyers – người thừa kế L'Oréal với khối tài sản gần 100 tỷ USD và Alice Walton – người thừa kế tập đoàn bán lẻ Walmart.

Tháng 10 – "tháng sinh của giới siêu giàu"?

Một chi tiết đặc biệt được nghiên cứu chỉ ra là có tới 11 trong số 50 người giàu nhất thế giới sinh vào tháng 10. 

Ngoài ra, tháng 6 và tháng 8 cũng ghi nhận mỗi tháng có 5 tỷ phú góp mặt trong danh sách.

Theo chiêm tinh học phương Tây, tháng 10 là thời điểm của cung Thiên Bình - chòm sao đại diện cho sự cân bằng, ngoại giao và khả năng xây dựng mối quan hệ. 

Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nhiều Thiên Bình vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Vì sao Bạch Dương dễ trở thành tỷ phú?

Nhà chiêm tinh Kelli Fox cho rằng Bạch Dương là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, giàu tinh thần cạnh tranh và không ngại thử thách. 

Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Theo bà, để thành công bền vững, Bạch Dương thường cần một đối tác kinh doanh ổn định, thực tế và sẵn sàng đảm nhận những công việc chi tiết, nhàm chán, điều mà Bạch Dương không mấy hứng thú.

Nhà chiêm tinh Jessica Adams cũng chia sẻ với Express.co.uk rằng những người mang cung mặt trời Bạch Dương sở hữu tinh thần cạnh tranh rất cao, không lùi bước trước khó khăn và luôn là người đồng hành đáng tin cậy khi sẵn sàng ủng hộ ý tưởng của người khác.

Được cai trị bởi sao Hỏa - hành tinh gắn liền với chiến tranh và hành động, Bạch Dương tin vào việc "chiến đấu vì chính nghĩa". 

Họ mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ quan điểm và càng trưởng thành càng biết xây dựng chiến lược rõ ràng hơn trong kinh doanh.

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng' - Ảnh 2.

Nhà chiêm tinh Kelli Fox cho rằng Bạch Dương là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, giàu tinh thần cạnh tranh và không ngại thử thách. Ảnh minh họa

Thiên Bình và Sư Tử: Hai cung hoàng đạo hào phóng, tham vọng và dễ nắm bắt cơ hội

Trái ngược với sự bốc lửa của Bạch Dương, Thiên Bình được biết đến với sự hào phóng, tinh tế và gu thẩm mỹ cao. 

Tuy nhiên, điểm yếu của họ là dễ bị cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ, khiến việc tiết kiệm trở thành một thử thách không nhỏ.

Đứng thứ ba về khả năng trở thành triệu phú là Sư Tử – cung hoàng đạo nổi bật với sức hút cá nhân mạnh mẽ và tinh thần tham vọng. 

Theo bà Jessica Adams, Sư Tử là những người nhạy bén, quyết đoán và rất giỏi tận dụng cơ hội đúng thời điểm. 

Nhờ tính cách hướng ngoại và khả năng xây dựng mối quan hệ rộng, Sư Tử thường dễ dàng thành công trong các mô hình hợp tác kinh doanh và nhanh chóng tạo ra của cải.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gióVận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

GĐXH - Năm 2026 không đơn thuần là một mốc thời gian mới mà được xem như bước chuyển mình mạnh mẽ của 12 cung hoàng đạo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Chiêu độc ép hàng xóm bán nhà: Mở tiếng chó sủa 24/7 khiến cư dân kiệt quệ

Càng trưởng thành càng hiểu: Kẻ mềm mỏng thường là người chiến thắng cuối cùng

Càng trưởng thành càng hiểu: Kẻ mềm mỏng thường là người chiến thắng cuối cùng

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Cùng chuyên mục

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

Gia đình - 9 giờ trước

Du lịch đầu năm không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn là cơ hội để làm mới tinh thần và cảm xúc. Những gì một người mang theo về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Duy trì 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Duy trì 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Gia đình - 11 giờ trước

Khi trưởng thành thực sự, họ nhận ra rằng cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ không phụ thuộc vào may mắn, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ.

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, cho đi tất cả không còn là yêu thương, mà có thể trở thành rủi ro. Có 3 thứ cha mẹ càng "tiết kiệm" với con cái thì cuộc sống càng an toàn, nhẹ nhõm.

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?

50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này

50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Ở tuổi 50, khi bạn bè đã lên chức ông nội, ông ngoại, tôi mới gặp được người khiến tôi muốn kết hôn, thế nhưng gia đình vẫn nhất quyết phản đối.

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết bên bố mẹ chồng đôi khi khiến nhiều nàng dâu lo lắng vì áp lực vô hình, những câu hỏi khó xử hay khác biệt trong nếp sống. Tuy nhiên, chỉ cần một chút tinh tế và chuẩn bị khéo léo, bạn hoàn toàn có thể biến những ngày sum họp thành khoảng thời gian ấm áp, bình yên và trọn vẹn.

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sự tận tâm và hết lòng ấy lại khiến những cung hoàng đạo này dễ bị tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện tình cảm.

Không phải ai chúc Tết cũng 'mát tay': 3 kiểu người được xem là mang may mắn cho gia chủ

Không phải ai chúc Tết cũng 'mát tay': 3 kiểu người được xem là mang may mắn cho gia chủ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ai đi chúc Tết đầu năm cũng được xem là “mở lộc” cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian, có 3 kiểu người mang năng lượng tích cực, giúp gia đình đón năm mới hanh thông, tài lộc và êm ấm hơn.

Chuyên gia lý giải vì sao các cặp đôi thường chia tay vào đầu năm mới

Chuyên gia lý giải vì sao các cặp đôi thường chia tay vào đầu năm mới

Gia đình - 1 ngày trước

Tỷ lệ chia tay người yêu vào đầu năm mới cao đến nỗi các chuyên gia gọi tên nó là "Hiệu ứng chia tay vào tháng 1"; vì sao có hiện tượng này?

Xem nhiều

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng

10 năm trước, tôi lại nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi cưới bằng được một anh bác sĩ nội trú nghèo, không có gì ngoài đống sách vở chất đầy phòng trọ.

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Chuyện vợ chồng
Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Chuyện vợ chồng
3 cung hoàng đạo dễ đổi vận nhà cửa năm 2026: Tiền về đúng lúc, chạm mốc an cư

3 cung hoàng đạo dễ đổi vận nhà cửa năm 2026: Tiền về đúng lúc, chạm mốc an cư

Gia đình
Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top