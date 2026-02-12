Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng
GĐXH - Mặc dù ban đầu ông dự định để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con trai, nhưng ông đã quyết định thay đổi di chúc chỉ ít tuần trước khi qua đời.
Sau khi phát hiện sự phản bội của người bạn đời trong lúc bản thân đang chống chọi với bệnh ung thư giai đoạn cuối, một doanh nhân tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã âm thầm sửa đổi di chúc theo cách không ai ngờ tới.
Quyết định đổi di chúc
Ông Từ là doanh nhân kinh doanh xi măng có tiếng tại địa phương. Xuất thân từ hai bàn tay trắng, ông gây dựng được cơ ngơi đáng kể gồm bất động sản, ô tô, cổ phần công ty và số tiền mặt lên tới hàng chục triệu NDT.
Tuy nhiên, do nhiều năm lao lực vì công việc, ông Từ không chú trọng chăm sóc sức khỏe. Khi phát hiện mắc ung thư, bệnh tình của ông đã ở giai đoạn cuối.
Ý thức được thời gian không còn nhiều, ông quyết định lập di chúc nhằm đảm bảo tương lai ổn định cho vợ và con trai còn nhỏ.
Thời điểm đó, người đàn ông 58 tuổi đặt trọn niềm tin vào người vợ kết hôn muộn của mình. Bản di chúc ban đầu được soạn thảo với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con.
Nhưng biến cố xảy ra khi ông tình cờ phát hiện trong điện thoại của vợ có những bằng chứng cho thấy bà đang ngoại tình.
Sự thật phũ phàng khiến ông suy sụp. Trong hoàn cảnh sức khỏe suy kiệt, ông không đủ sức tranh cãi hay chất vấn. Thay vào đó, ông đưa ra một quyết định lặng lẽ nhưng dứt khoát: thay đổi di chúc.
Di chúc mới và điều kiện đi kèm
Ông Từ liên hệ với một người bạn là luật sư để lập lại di chúc. Nội dung mới nêu rõ toàn bộ tài sản riêng của ông sẽ được chuyển cho em trai thừa kế, với điều kiện người em có trách nhiệm chu cấp và chăm sóc con trai ông đến khi trưởng thành.
Theo tư vấn pháp lý, bản di chúc được lập tại cơ quan công chứng trong tình trạng ông Từ vẫn minh mẫn và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
Toàn bộ quá trình được thực hiện kín đáo, người vợ hoàn toàn không hay biết.
Chưa đầy một tháng sau khi hoàn tất thủ tục công chứng di chúc, ông Từ qua đời.
Sau tang lễ, luật sư công bố nội dung di chúc trước sự chứng kiến của gia đình. Cái tên duy nhất không xuất hiện trong danh sách thừa kế chính là người vợ.
Tranh chấp di chúc nổ ra trước tòa
Bị gạt khỏi di chúc, bà Huệ – vợ ông Từ – cho rằng văn bản này không hợp pháp. Bà lập luận rằng thời điểm lập di chúc, chồng bà đang bệnh nặng, thậm chí từng bất tỉnh nên có thể không đủ tỉnh táo và năng lực hành vi dân sự.
Nghe theo lời xúi giục của người tình, bà Huệ khởi kiện em trai ông Từ, yêu cầu tòa tuyên bố vô hiệu di chúc và chia lại toàn bộ tài sản theo diện thừa kế theo pháp luật.
Bà viện dẫn quy định trong Bộ Luật Dân sự Trung Quốc rằng vợ và con thuộc hàng thừa kế thứ nhất, còn anh chị em ruột thuộc hàng thừa kế thứ hai.
Theo quan điểm của bà, trong trường hợp di chúc không hợp lệ, toàn bộ bất động sản, doanh nghiệp và tiền mặt của ông Từ phải được chia cho bà và con trai. Đồng thời, bà sẽ nắm quyền quản lý cổ phần công ty cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành.
Tuy nhiên, phía luật sư đại diện gia đình ông Từ đã phản bác. Họ cho rằng phần lớn tài sản được liệt kê trong di chúc là tài sản có trước hôn nhân, thuộc quyền sở hữu riêng của ông Từ. Theo quy định pháp luật, ông có toàn quyền định đoạt tài sản riêng thông qua di chúc hợp pháp.
Tài sản chung giữa hai vợ chồng thực tế chỉ có 1,2 triệu NDT tiền mặt. Bản di chúc đã được công chứng khi ông Từ còn minh mẫn, vì vậy có đầy đủ hiệu lực pháp lý.
Phán quyết cuối cùng của tòa án về hiệu lực di chúc
Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai của các bên, tòa án xác định bản di chúc đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.
Công chứng viên đã xác nhận ông Từ có ý thức rõ ràng và năng lực hành vi dân sự tại thời điểm lập di chúc.
Tòa nhấn mạnh nguyên tắc thừa kế theo pháp luật chỉ được áp dụng khi người chết không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp lệ. Trong trường hợp này, di chúc hợp pháp nên phải được tôn trọng.
Phán quyết cuối cùng xác định bà Huệ chỉ được hưởng một nửa tài sản chung của hai vợ chồng, tương đương 600.000 NDT. Phần còn lại được phân chia theo nội dung di chúc đã công chứng.
Dù bà Huệ tiếp tục kháng cáo, tòa cấp trên vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, công nhận toàn bộ hiệu lực của di chúc.
Bi kịch hôn nhân phía sau vụ tranh chấp di chúc
Vụ tranh chấp di chúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng đằng sau câu chuyện pháp lý là một bi kịch hôn nhân cay đắng.
Ông Từ đã dành cả đời gây dựng sự nghiệp, nhưng ở những ngày cuối đời lại phải đối diện với sự phản bội. Quyết định thay đổi di chúc có thể là cách ông bảo vệ tài sản và tương lai của con trai, nhưng cũng khiến gia đình rơi vào vòng xoáy kiện tụng.
Sự việc không chỉ dừng lại ở tranh chấp tài sản, mà còn để lại những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ gia đình.
Khi người mẹ đưa chú ruột của con ra tòa vì di chúc, đứa trẻ vô tình trở thành người chịu tổn thương nhiều nhất.
Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng di chúc không chỉ là văn bản pháp lý về tài sản, mà đôi khi còn phản ánh những biến động sâu sắc trong đời sống hôn nhân và niềm tin giữa con người với nhau.
4 nỗi lo khiến người trẻ ngại về nhà ăn Tết: không chỉ là chuyện tiền bạcChuyện vợ chồng - 9 giờ trước
GĐXH - Tết là dịp đoàn viên, nhưng với nhiều bạn trẻ ngày nay, trở về nhà dịp này lại gắn liền với áp lực tài chính, những câu hỏi “hỏi xoáy đáp xoay”, chi phí biếu tặng, và nghĩa vụ lì xì trẻ nhỏ – khiến kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm căng thẳng.
Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cướiChuyện vợ chồng - 9 giờ trước
GĐXH - Một lần làm xét nghiệm ADN vì nghi ngờ con không giống mình, anh Lý đã phát hiện sự thật liên quan đến người yêu cũ của vợ bị che giấu suốt 12 năm.
Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện không chỉ xoay quanh những con số, mà còn thổi bùng tranh luận về vai trò của hồi môn và giá trị thực sự trong hôn nhân hiện đại.
Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúcChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoại tình không phân biệt giới tính, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ thường là người “bại lộ” sớm hơn và chịu nhiều tổn thương hơn. Tâm lý, áp lực xã hội và cách ứng xử trong các mối quan hệ chính là những yếu tố then chốt phía sau hiện tượng này.
Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúcChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
10 năm trước, tôi lại nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi cưới bằng được một anh bác sĩ nội trú nghèo, không có gì ngoài đống sách vở chất đầy phòng trọ.
Vợ đánh chồng nhập viện chỉ sau 7 ngày cưới còn tự hào đăng lên mạng khoe 'chiến tích'Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước
GĐXH - Vụ việc nhanh chóng làm bùng lên tranh cãi về tình trạng bạo lực gia đình và cách xã hội nhìn nhận hành vi này khi nạn nhân là nam giới.
Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàngChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
Sau những cuộc tình vụng trộm, vợ nhất quyết ly hôn, tôi ra đi tay trắng và chút hy vọng cuối cùng là sự bù đắp của bạn gái nhưng mọi thứ đã không như vậy...
Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đìnhChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Chồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.
3 điều luôn phải nhớ nếu muốn hóa giải xung đột với bố mẹ chồng một cách êm đẹpChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Xung đột giữa con dâu với bố mẹ chồng không phải là hiếm, nhưng hoàn toàn có thể hóa giải nếu bạn ghi nhớ 3 điều quan trọng trong cách ứng xử hằng ngày.
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu nàyChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Có những phụ nữ không hề yếu đuối, nhưng lại rất dễ 'sa bẫy tình' vì yêu bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhận diện sớm để đừng tự đẩy mình vào vòng lặp tổn thương.
5 kiểu phụ nữ càng yêu càng dễ khổ: Tuổi tác không cứu nổi nếu vướng kiểu nàyChuyện vợ chồng
GĐXH - Có những phụ nữ không hề yếu đuối, nhưng lại rất dễ 'sa bẫy tình' vì yêu bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhận diện sớm để đừng tự đẩy mình vào vòng lặp tổn thương.