Tuổi già mới hiểu: Có con cái bên cạnh không bằng tự chủ được 3 điều

Cổ nhân có câu: "Mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu". Khi còn trẻ, biết chuẩn bị cho tương lai và giữ cho mình một mức độ độc lập nhất định, tuổi già chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn, bớt đi những nỗi lo không đáng có.

Nếu một người có thể tự chủ được 3 việc dưới đây mà không phải thường xuyên nhờ cậy con cái, cuộc sống tuổi xế chiều thường sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Tuổi già muốn an nhàn trước hết phải tự chủ chỗ ở

Nhiều người khi bước vào tuổi già nghĩ rằng bán nhà rồi chuyển sang sống cùng con cái sẽ là lựa chọn tốt nhất. Có con cháu bên cạnh, có người chăm sóc, vừa bớt cô đơn vừa tiết kiệm được nhiều khoản chi tiêu. Thế nhưng, sống chung với con cái chưa chắc lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc.

Khoảng cách thế hệ khiến người lớn tuổi và người trẻ có thể khác nhau về thói quen sinh hoạt, cách nuôi dạy con, quan niệm tiền bạc hay cách tận hưởng cuộc sống. Khi những khác biệt ấy tích tụ, mâu thuẫn rất dễ phát sinh.

Vì thế, dù con cái có hiếu thuận đến đâu, người lớn tuổi vẫn nên cân nhắc giữ cho mình một chỗ ở riêng nếu điều kiện cho phép.

Một căn nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là "đường lui" của mỗi người. Khi muốn ở cùng con cháu, bạn có thể chủ động lựa chọn. Nhưng nếu một ngày cảm thấy không còn thoải mái khi sống chung, bạn vẫn có một không gian riêng để trở về, nghỉ ngơi và sống theo cách mình muốn.

Tuổi già có một nơi thuộc về mình cũng đồng nghĩa với việc có thêm sự an tâm và tự do.

Một căn nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là "đường lui" của mỗi người. Khi muốn ở cùng con cháu, bạn có thể chủ động lựa chọn. Ảnh minh họa

Tuổi già hạnh phúc khi có thể tự chủ cuộc sống của mình

Khi còn trẻ, chúng ta thường có rất nhiều người để dựa vào. Nhưng càng về già, khả năng tự chăm sóc bản thân và chủ động cuộc sống càng trở nên quan trọng.

Tự chủ cuộc sống không có nghĩa là từ chối mọi sự giúp đỡ của con cái. Đó là khi một người vẫn có thể tự quyết định những vấn đề liên quan đến mình, tự chăm sóc bản thân trong khả năng cho phép và không biến con cái thành chỗ dựa duy nhất.

Người lớn tuổi có thể nhờ con khi thực sự cần thiết, nhưng không nên hình thành tâm lý "việc gì cũng phải có con lo".

Từ những việc nhỏ như ăn uống, đi lại, giữ gìn sức khỏe, giao lưu với bạn bè đến việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nếu có thể tự mình quyết định và thực hiện, cuộc sống sẽ chủ động hơn rất nhiều.

Đặc biệt, khi không quá phụ thuộc vào con cái, cha mẹ cũng giảm được cảm giác mình đang trở thành gánh nặng.

Ngược lại, con cái có thể quan tâm và chăm sóc cha mẹ bằng tình yêu thương thay vì nghĩa vụ. Đó mới là trạng thái cân bằng mà nhiều người mong muốn khi bước vào tuổi xế chiều.

Tự chủ tài chính là "tấm đệm" giúp tuổi già bớt lo âu

Nếu phải lựa chọn một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự an tâm trong tuổi già, tài chính chắc chắn là điều không thể bỏ qua.

Khi còn trẻ, nhiều cha mẹ luôn nghĩ rằng chỉ cần con cái trưởng thành, gia đình sẽ có chỗ dựa. Vì thương con, họ sẵn sàng dành dụm cả đời để mua nhà cho con, hỗ trợ con làm ăn hoặc dùng phần lớn tài sản để giúp con giải quyết khó khăn.

Nhưng đến một độ tuổi nhất định, mỗi người cũng cần học cách giữ lại một phần nguồn lực cho chính mình.

Có tiền tiết kiệm, tài sản hoặc một nguồn thu nhập ổn định, người lớn tuổi sẽ chủ động hơn khi cần chi trả cho sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe hay những tình huống bất ngờ. Quan trọng hơn, họ không phải thường xuyên mở lời nhờ con cái mỗi khi có việc cần đến tiền.

Tự chủ tài chính không có nghĩa là phải thật giàu có. Điều đáng nói là mỗi người cần có một khoản dự phòng phù hợp với hoàn cảnh của mình, đủ để không rơi vào thế bị động khi cuộc sống xuất hiện những biến cố ngoài dự tính.

Khi có nền tảng tài chính riêng, cha mẹ cũng có thể giúp đỡ con cái bằng khả năng của mình mà không phải đánh đổi toàn bộ sự an toàn của bản thân.

Suy cho cùng, yêu thương con không có nghĩa là trao cho con tất cả những gì mình có.

Tuổi già viên mãn bắt đầu từ sự chủ động

Một tuổi già hạnh phúc không nhất thiết phải có thật nhiều tiền, cũng không nhất thiết ngày nào cũng có con cháu quây quần.

Điều quan trọng hơn là khi bước vào những năm tháng cuối đời, chúng ta vẫn còn khả năng lựa chọn cách mình muốn sống.

Có một nơi để trở về, có thể tự chăm sóc và quyết định cuộc sống của mình, đồng thời có nền tảng tài chính đủ vững để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái – đó chính là một dạng "giàu có" đáng quý.

Con cái có cuộc đời riêng, cha mẹ cũng có cuộc sống của mình. Khi cha mẹ biết giữ lại một phần độc lập, con cái sẽ bớt áp lực, còn bản thân người già cũng sống nhẹ nhõm hơn.

Vì vậy, ngay từ khi còn khỏe mạnh, hãy chuẩn bị cho mình một "đường lui" đủ vững. Đến khi tuổi cao sức yếu, đó có thể chính là nền tảng giúp bạn sống bình thản, tự do và an yên hơn.