Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Sau tuổi 70, cha mẹ nên dừng 5 việc này nếu muốn sống an yên, giữ hòa khí với con cháu GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con cái. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, những cách ứng xử từng phù hợp trước đây đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến chính họ mệt mỏi hoặc tạo áp lực cho các mối quan hệ trong gia đình. Theo nhiều chuyên gia về tâm lý và lão khoa, biết dừng đúng lúc cũng là một dạng trí tuệ của tuổi già.

Người trưởng thành càng thích đôi co, bao đồng thì làm việc gì cũng dễ hỏng. Những người thực sự đi xa, đi vững trên đường đời trong cốt cách luôn có một chút "trầm tĩnh". Người khôn ngoan gặp chuyện nhỏ nhặt không bận lòng, gặp sự vô lý không vướng bận, chủ động nhún nhường một bước, cuộc sống tự nhiên lại hóa nhẹ nhàng, trôi chảy.

Câu chuyện nghề nghiệp: Thắng được cái lý, thua mất con đường

Đắc Văn, đồng nghiệp cũ của tôi, từng là một người có tính khí cực kỳ gai góc.

Trong các cuộc họp trước đây, chỉ cần nghe thấy ý kiến trái chiều, anh lập tức mở hàng loạt bảng biểu dữ liệu, đập ngay xuống bàn để chèn ép đối phương, bắt người ta phải tâm phục khẩu phục mới chịu dừng. Kêt quả là cuối năm, khi bị trượt khỏi danh sách khen thưởng, anh lại tìm mọi cách gặp sếp để chứng minh khả năng làm việc hết mình và "đòi công bằng".

Năm sau, khi các phòng ban sáp nhập và thay đổi cơ cấu, không một trưởng ban nào muốn nhận anh về đội vì chê anh quá cứng nhắc, khó làm việc nhóm. Rơi vào thế bị cô lập, anh nghỉ việc chuyển sang làm nhân viên kinh doanh. Sau hơn nửa năm "đâm đầu vào tường", bị khách hàng chỉ mặt mắng mỏ vài lần, anh mới chịu thay đổi tính nết, bắt đầu học cách lắng nghe và lựa cách nói trước quan điểm của đối phương.

Điều bất ngờ là từ khi ngừng đôi co với người khác, lượng đơn hàng của anh lại tăng lên vọt.

Trong một buổi ăn đêm cùng nhau, Đắc Văn chạm nhẹ đáy cốc bia xuống mặt bàn, cười cay đắng bảo: "Ngày trước vì quá ham thắng mà tôi đắc tội với tất cả mọi người. Tranh thắng được cái lý, nhưng lại thua mất con đường đi".

Có lẽ, vận may của một người thực ra đã có thể bắt đầu từ thời điểm họ biết giấu đi tính cách cố chấp, sự sắc nhọn của bản thân. Bạn có thể tham khảo "4 không tranh" dưới đây để buông bỏ sự cố chấp, chú tâm làm tốt việc của mình. Khi đó có lẽ, công việc của bạn sẽ hanh thông, con đường phía trước càng đi càng rộng mở.

Người khôn ngoan không cố giành phần thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn điều đáng để giữ, điều nên buông bỏ. Ảnh: iStock

Người khôn ngoan có 4 "không tranh": Càng biết buông tay, vận may càng tới, đường đi càng rộng mở

1. Không tranh hơn thua ở lời nói

Gặp người không cùng tầng tư duy, không cùng góc nhìn, bạn hoàn toàn không cần gượng ép phải có sự thống nhất trong quan điểm với họ. Người ta có cố chấp nói mặt trời mọc ở hướng Tây, bạn chỉ cần mỉm cười gật đầu là xong.

Nếu thực sự ngồi xuống tranh luận cho ra lẽ, ép đối phương vào thế bí, họ rất dễ sinh lòng căm ghét mà quay lại "cắn" bạn một cú. Chi bằng bạn hãy tiết kiệm chút thời gian và sức lực để tập trung hoàn thành tốt công việc của chính mình.

2. Không tranh cái "sĩ diện" rỗng tuếch, thiếu thực lực

Cô bạn của tôi lương tháng 8 triệu đồng, nhưng muốn "lên đời" trước mặt mọi người khi đi họp lớp đã đặt mua trả góp chiếc túi xách hàng hiệu lên tới vài chục triệu. Tại buổi gặp mặt, thấy mọi người trầm trồ nhìn khen túi "xịn", cô cũng cảm thấy hãnh diện, vui vẻ. Nhưng về nhà, cô phải ăn mỳ tôm suốt mấy tháng trời để trả nợ. Có thể thấy, khi bản thân chưa đủ thực lực mà cố gồng mình phô trương sĩ diện, người chịu khổ cuối cùng vẫn là chính mình.

Bạn hãy dũng cảm thừa nhận điều kiện kinh tế của bản thân có hạn, không làm màu, không tiêu xài hoang phí. Có tiền tiết kiệm cần chi tiêu hợp lý để đảm bảo cuộc sống lâu dài, đừng cố chạy theo cái nhìn của người khác khi đánh giá về mình.

Chỉ khi bạn bỏ qua ánh mắt đánh giá của người khác, sống đúng với con người và hoàn cảnh, bạn mới có được sự tự tin và vững vàng nhất của mình.

3. Không tranh cái lợi nhỏ nhặt trước mắt

Khi bạn cùng người khác hợp tác làm ăn, nếu dư ra một chút lợi nhuận hãy chủ động nhường cho đối tác, đừng tham hết về mình. Làm được diều đó thì những lần sau có cơ hội tốt, người ta chắc chắn sẽ lại tìm đến bạn.

Minh chứng rõ nhất là chị bán hàng tạp hóa ở khu nhà tôi. Mỗi lần khách mua hàng thanh toán tiền chị đều bớt cho khách chỗ tiền lẻ. Mọi người cảm thấy rất thoải mái và thích mua hàng của chị nên lượng khách hàng luôn đông nhất khu.

Có thể nói, khi bạn nhường đi chút lợi nhỏ, điều bạn nhận về lại chính là sự tích lũy cả về tài lộc và nhân duyên một cách âm thầm, bất ngờ mà nhiều khi chưa kịp nhận ra.

4. Không tranh đúng sai với "kẻ vô lý", "chuyện nhỏ nhặt"

Đang lái xe trên đường bị xe bên cạnh tạt đầu, bạn không việc gì phải nhấn ga đuổi theo để "đấu mồm". Đi chợ gặp kẻ bán hàng vô lý, bạn không cần phải đứng giữa đường đôi co tốn sức. Gặp phải kẻ hồ đồ, cách tốt nhất là né xa ra mà đi.

Cố tình giằng co chỉ làm tổn hại đến cảm xúc và tâm trạng của bản thân. Bảo toàn được sự bình yên trong tâm hồn mới là thu hoạch thực sự và đắt giá nhất.

Năng lượng của con người là có hạn. Nếu tiêu tốn quá nhiều vào những chuyện vụn vặt, đến khi gặp việc lớn cần dốc sức, bạn sẽ chẳng còn chút sức lực nào. Tranh cãi làm hao tổn tình cảm; tranh giành sĩ diện làm tổn hại túi tiền. Hãy ngó lơ những chuyện lặt vặt xung quanh, thu hồi tâm trí về chăm sóc chính mình. Khi tâm đã bình lặng, mọi việc bạn làm tự khắc sẽ trôi chảy, thuận lợi.

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